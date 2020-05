De to måneders pause fra hverdagen har Ankerstjerne brugt på at gynge, synge og tegne med sin datter.

Mens "X Factor" har holdt pause i to måneder på grund af coronavirusset, har dommeren Ankerstjerne opdaget, at det faktisk er ret skønt at være tvunget til at gå derhjemme og hygge med sin lille datter.

- Jeg har haft fart på hele mit liv og har været på en livslang mission. Det der med at blive tvunget til at være sammen med min familie har på en måde været en ret stor gave, siger Ankerstjerne.

Programmet har som så mange andre dele af samfundet været sat på pause for at undgå spredning af coronavirusset.

Og i den tid - fra begyndelsen af marts til midten af maj - har dommeren lært, at han godt kan nyde at lave helt jordnære ting som at tegne tegninger på køkkengulvet.

- Jeg har været i haven med min datter og gynget, sunget, tegnet tegninger, leget og været far, siger Ankerstjerne, der er dommer for grupperne i "X Factor".

Han har faktisk været så glad for det lille afbræk i en ellers travl hverdag, at det på en måde skræmmer ham.

- Jeg er klar over, at situationen er super alvorlig. Men hjemme hos os har det faktisk været en gave. Far har ikke skullet noget, og far har nydt det så meget, at det faktisk har været lidt uhyggeligt, siger han.

For Thomas Blachman, der er mentor for de unge solister, har pausen ikke bragt specielt meget nyt med sig.

- På mange måder har det ikke været så anderledes. Jeg sidder og venter, som jeg altid gør, på, at der sker noget i legemet, som jeg har lyst til at lave, siger han.

Han har dog kunnet bruge tiden på noget helt bestemt. Sin lille søn Zac, der blev født i efteråret sidste år.

- Der er sket det fantastiske, at jeg er blevet far igen, hvilket også er tidskrævende. Så det har jeg lagt enormt meget vidunderlig energi i, siger Thomas Blachman.

Liveshowet var det fjerde i årets udgave af "X Factor" og det sidste før finalen, der afholdes fredag den 22. og lørdag den 23. maj.

/ritzau/