'De unge mødre'-deltageren bliver fortsat ramt af angstanfald.

I ‘De unge mødre’ har Nadia Shila Petersen flere gange fortalt, at hun i mange år har kæmpet mod angst, men i de senere år har den unge mor været i bedring, efter hun har fundet kærligheden med Jeremy, som hun tidligere i år blev gift med.

Angsten har dog ikke helt sluppet grebet på den unge mor, der stadig opholder sig USA, hvor hun kan vente på, at landsretten behandler hendes ankesag, efter hun tidligere i år blev idømt seks måneders ubetinget fængsel for svindel og åger. Det fortæller Nadia Shila på Instagram, hvor hun fortæller, at det især er fremtiden, der bekymrer hende.

»Jeg har rigtigt mange dage for tiden, hvor angsten buldrer igen, og hvor jeg er skrøbelig og svag. Dage, hvor jeg ikke tør være alene, og dage hvor jeg stadig er usikker på, hvad fremtiden mon bringer. Min angst er blevet bedre, ja, eller er det bare mig, der er blevet bedre til det?« skriver hun og fortsætter.

»Jeg har indset, at det nok er noget, der vil følge mig resten af mit liv, og at jeg er nødt til at eksponere og acceptere, at jeg må ikke lade den vinde over mig, og jeg må altid forsøge at aflede og trække vejret igennem det. Min datter og min mand er min ro, jeg føler mig tryg og tilpas med dem, og jeg elsker dem begge uendeligt højt. Men sandheden er, at jeg er en skrøbelig, ung kvinde. Jeg har følelser, og det er helt OK.«

Har droppet medicin

Nadia Shila fortæller sine følgere, at selv om hun er blevet langt bedre til at kontrollere angsten, så er der perioder, hvor den er slem.

»Ja, jeg har været nogenlunde angstfri før, men nogle gange popper den op og driller. Det er ganske frustrerende, men jeg er også sikker på, at ro er nøglen«, svarer hun en følger, mens en anden af hendes følgere ville vide, om hun tager medicin for at holde angsten i ro.

»Nej, jeg er ikke meget for medicinsk behandling. Jeg vil helst ikke føle mig som en zombie i løbet af dagen«, slår hun fast.

