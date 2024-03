Trods stor succes med sit debutalbum er Andreas Odbjerg flov over sine tidligere forsøg på at bryde igennem i talentprogrammer på tv.

Med ørehængerne som "Hjem fra fabrikken" og "I morgen er der også en dag" i bagagen kommer det måske bag på mange, at sangeren Andreas Odbjergs vej til succes ikke har været nem.

Selv om han i 2022 tog de danske hitlister med storm med sit debutalbum, "Hjem fra Fabrikken", prøvede han år forinden at bryde igennem i det populære underholdningsprogram "X Factor".

Og oplevelsen sidder stadig i ham, fortæller den 36-årige sanger til TV 2.

- Det gør stadig lidt ondt at se det. Jeg bliver flov, ligesom når man ser ungdomsbilleder af sig selv, men det tror jeg, at de fleste vil føle, hvis de ser tilbage på sig selv, der gør et eller andet i en alder af 19 år, siger Andreas Odbjerg til mediet.

Popsangeren, der fredag er aktuel med ny musik, deltog i 2009 i talentprogrammet. Han kom videre fra audition, men derefter stoppede tv-rejsen.

Senere prøvede han også lykken i "The Voice" i 2012, hvor han fik en andenplads.

I mange år efter skammede han sig over sin deltagelse i talentprogrammerne, fortæller Andreas Odbjerg til TV 2.

Men han har vendt oplevelserne til det positive og er i dag glad for at have været med, erkender han over for mediet.

- Den nervøsitet, det pres og hele den mølle ved at lave fjernsyn findes der ikke et kursus i - eller en aftenskole, hvor man kan lære det. Det er endt med kun at være en fordel for mig, fortæller han til TV 2.

/ritzau/