Andreas Odbjergs nye album, "Un hommage", har flere overraskende gæstestjerner. Blandt andre skuespilleren Pilou Asbæk og multikunstneren Emma Sehested Høeg.

Efter to år har popmusikeren Andreas Odbjerg fulgt op på debutpladen, "Hjem fra fabrikken", der tog de danske hitlister med storm.

Og sangeren har inviteret flere nye gæster med om bord på sit nye album, "Un hommage".

Heriblandt skuespilleren Pilou Asbæk, der er kendt fra både danske og internationale film og serier som "Game of Thrones" og "Når befrielsen kommer", som er med på sangen "Slipsedreng".

Ifølge en pressemeddelelse var skuespilleren ellers "det mest umusikalske menneske på hele sin årgang på skuespillerskolen", og han kunne "knap nok klappe i takt", skriver mediet Soundvenue.

Måske af den grund er skuespillerens bidrag en form for spoken word, hvor han læser en tekst op i stedet for at synge.

Ud over stjerneskuespilleren er der også bidrag fra andre kendte danskere.

Blandt andre har forfatteren Knud Romer skrevet teksten til sangen "Liebesleid", mens både operasangeren Sigrid Matilda Thordsen og multikunstneren Emma Sehested Høeg gæster forskellige numre på popsangerens nye plade.

Andreas Odbjerg brød igennem i 2022 med sange som "Hjem fra fabrikken" og "I morgen er der også en dag" fra sin debutplade.

Han er oprindeligt uddannet sangskriver fra Rytmisk Musikkonservatorium, men forsøgte inden da at bryde igennem i underholdningsprogrammerne "X Factor" i 2009 og "The Voice" i 2012, hvor han i sidstnævnte fik en andenplads.

/ritzau/