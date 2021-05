Selv om Andreas Mogensen har været i rummet, er det ikke den største fysiske udfordring, han har gennemlevet.

Du husker sikkert billederne af den danske astronaut Andreas Mogensen, der som den første herhjemme i 2015 blev sendt afsted med en raket ud i rummet.

Og selv om man kan fristes til at tro, at det alt andet lige må være den største fysiske udfordring, han indtil videre har bedrevet, så er svaret faktisk et lidt andet.

Det fortæller den 44-årige astronaut forud for DR-programmet "Høgh & Astronauten Min krop til grænsen", der har premiere den 6. maj, og hvor han sammen med DR-værten Josefine Høgh tester, hvad man kan presse kroppen til.

- Det var selvfølgelig enormt stort at blive sendt ud i rummet med en raket, men den største fysiske udfordring var allerførste gang, jeg sprang i faldskærm.

- Der er noget meget unaturligt i at åbne døren til en flyvemaskine og hoppe ud, siger Andreas Mogensen.

Selv om det for alvor var i 2015, han fik plads i historiebøgerne, så begyndte det hele meget før, faktisk i 2008, hvor han blev optaget på Det Europæiske Rumagenturs astronautuddannelse.

Siden da har han kørt en astronautkarriere med alt, hvad den indebærer - indtil videre knap 10 dage i rummet og over 4300 dage på jorden med træning, vagter i kontrolcentret og pr-arbejde, kunne Videnskab.dk fortælle i begyndelsen af april 2021.

I DR's nye program bliver Andreas Mogensen blandt andet udsat for klatring, issvømning og et 24 timers ultraløb.

- Jeg kan godt lide at blive udfordret, og det spændende ved programmet er samtidig den videnskabelige del, hvor vi forsøger at forstå nogle af de fysiologiske og mentale aspekter, der er ved ekstremsport, forklarer han.

Udover faldskærmsudspring har han tidligere blandt andet vandret og besteget bjerge. Han har også tilbragt en uge i et underjordisk hulsystem på Sardinien samt været en del af undervandsmissioner, som alt sammen har været med til at simulere de udfordringer, han har skullet trænes op til at kunne tackle i rummet.

Når det kommer til de ekstreme aktiviteter, han stod over for i DR's nye tv-program, så viste det sig faktisk, at det mest udfordrende ikke var selve sporten, men formatet.

- Det er ikke ligesom "Vild med dans", hvor man over en længere periode har mulighed for at blive bedre og bedre.

- Her blev vi sat over for en udfordring, og typisk havde vi den pågældende dag samt den efterfølgende til at sætte os ind i det, hvorefter vi skulle udføre det, forklarer astronauten.

Og netop dét ligger altså også et stykke fra den periode på flere år, man typisk bruger på at træne sig op til en rummission.

Egentlig er Andreas Mogensen vokset op i Hellerup, men i dag er der et tocifret antal timer i flyvemaskine mellem dét sted og Houston i Texas, hvor han nu befinder sig sammen med sin familie.

Han er stadig ansat hos den europæiske rumorganisation ESA, der siden 2016 har haft ham udstationeret til den amerikanske rumfartsadministration NASA i Texas. Her arbejder han side om side med NASAs astronauter om alt fra at teste nyt udstyr til at smage på diverse madprodukter til fremtidens astronauter.

Og apropos fremtidens astronauter, så håber han selv, han bliver en af dem.

- Der er en generel plan om, at jeg skal afsted igen, men der er ikke nogen konkret dato.

- Hvis jeg selv skal gætte, vil jeg sige, at det sker i 2024. Det vil tage cirka to år at blive klar til endnu en mission, lyder det fra ham.

Tiden inden en potentiel ny rummission kan han jo bruge på at træne op til et maratonløb, da det netop er en af de ekstreme sportsgrene, som han drømmer om at kunne krydse af listen i fremtiden.

/ritzau/