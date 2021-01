Komikeren står i front for "Danmarks Indsamling 2021" med Mette Bluhme Rieck, Silja Okking og Mark Stokholm.

En gang om året går DR og 12 humanitære organisationer - herunder Røde Kors, Unicef og Børns Vilkår - sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande med at opnå FN's verdensmål.

Det sker ved et tv-transmitteret indsamlingsshow, som i år afholdes den 6. februar.

Værtskvartetten, som skal guide seerne igennem aftenen fra Tinghallen i Viborg, består af komikeren Andreas Bo og DR-værterne Mette Bluhme Rieck, Silja Okking og Mark Stokholm.

Det annoncerer holdet bag Danmarks Indsamling.

I år er fokus særligt rettet mod coronapandemiens konsekvenser.

- Hjælpen i år går til de børn, som ikke får akut lægehjælp og livsnødvendige vacciner, fordi sundhedssystemet er brudt sammen. Til de børn, som risikerer at dø af sult eller fejlernæring, fordi deres familier ikke længere kan tjene penge til mad.

- Til krigsramte og forældreløse børn og unge, som har ekstra brug for beskyttelse og omsorg. Og til alle de børn, som langsomt mister håbet om en bedre fremtid, fordi deres skole er lukket på ubestemt tid, oplyser Danmarks Indsamling.

Siden Danmarks Indsamling blev afholdt første gang i 2007, har danskerne bidraget med mere end en milliard kroner.

Danmarks Indsamling 2021 sendes på DR1 lørdag den 6. februar.

