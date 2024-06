Forholdet er forbi mellem iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph og håndboldkommentator Claus Møller Jakobsen.

Efter 11 års forhold, hvoraf otte af dem var som mand og kone, går iværksætter og tidligere tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph og håndboldkommentator Claus Møller Jakobsen fra hinanden.

Det oplyser Andrea Elisabeth Rudolph i et opslag delt på Instagram.

- Med kærlighed til hinanden og til vores fælles historie har vi i fællesskab besluttet, at vores vej som ægtefolk ender her, lyder det i opslaget, som er underskrevet af begge parter.

- Vi skilles som gode venner og fokuserer nu al vores energi på at støtte vores børn igennem en svær tid som den gode familie, vi fortsat vil være sammen.

Andrea Elisabeth Rudolph og Claus Møller Jakobsen beder om ro, respekt og forståelse og tilføjer i opslaget, at de ikke har flere kommentarer af hensyn til deres børn.

Sammen har parret to sønner, og derudover består familien af Andrea Elisabeth Rudolphs datter fra et tidligere forhold og Claus Møller Jakobsens to børn fra sit første ægteskab.

47-årige Andrea Elisabeth Rudolph og 47-årige Claus Møller Jakobsen stod frem som kærester i begyndelsen af 2013.

Andrea Elisabeth Rudolph fortalte i et interview med Eurowoman ifølge B.T., at hun blev fascineret af Claus Møller Jakobsen, første gang hun så ham, men at timingen var elendig.

- Men man kan ikke selv bestemme, om man bliver forelsket, og vores kærlighed var ikke til at komme uden om. Det var ikke min drøm at møde en gift mand, men jeg mødte en gift mand, og derfra gik det meget hurtigt, sagde hun dengang til Eurowoman ifølge B.T.

De giftede sig i begyndelsen af 2016, samtidig med at deres første fælles barn blev døbt.

Andrea Elisabeth Rudolph fik konstateret brystkræft i 2021 og er i dag erklæret kræftfri. Sygdommen var traumatisk for hele familien, men sammen havde de et godt fundament, fortalte hun sidste år til Eurowoman ifølge Alt for damerne.

- Vi har været dødgode til at løfte og holde hinanden. Vi har på en eller anden måde evnet at supplere hinanden, så når den ene har været nede, har den anden været oppe. Men selvfølgelig har vi nogle gange ramt en dal samtidig, og det er hårdt. Så er der ingen, som har overskud, sagde hun til Eurowoman ifølge Alt for damerne.

Andrea Elisabeth Rudolph var igennem mange år kendt som radio- og tv-vært blandt andet på de første sæsoner af "Vild med dans", inden at hun i 2009 lancerede sit eget skønhedsbrand, Rudolph Care.

Claus Møller Jakobsen er tidligere professionel håndboldspiller og deler i dag ud af sin ekspertise på TV 2.

