Andrea Brøndsted er ude af "X Factor", men hun føler allerede nu, at programmet har været et springbræt.

Otte deltagere blev til syv, da Andrea Brøndsted fredag aften røg ud af "X Factor" og måtte vinke farvel til drømmen om at vinde den populære sangkonkurrence.

Det var dommer Oh Land, der tog den tunge beslutning om at sende den 29-årige sangerinde hjem og i stedet beholde 18-årige Patrick Smith, som ellers var i farezonen for anden uge i træk.

Og det ærgrer Andrea Brøndsted, at hun ikke får lov at fortsætte i "X Factor".

- Jeg ville gerne have fortsat samarbejdet med Thomas Blachman og hans team, men vi deltagere er meget forskellige, og fra nu af handler det om smag og behag, siger hun.

Temaet til fredagens liveshow var "deltagernes fødeår", og artisterne optrådte derfor med sange, som udkom i det år, de blev født.

Andrea Brøndsted sang først en coverversion af "Eternal Flame" med The Bangles, mens hun i farezonen optrådte med Norah Jones-sangen "Don't Know Why".

Og selv om drømmen om en sejr i "X Factor" nu er brast, er Andrea Brøndsted glad for sin indsats.

- Jeg synes, jeg kan stille mig tilfreds med min optræden. Jeg vil hellere stemmes ud på en optræden, som jeg kan stå inde for, i stedet for at blive stemt videre med noget, hvor jeg føler, jeg blev båret igennem, siger hun.

- Jeg synes, jeg har min værdighed i behold, siger hun.

Under sin første optræden med "Eternal Flame" fik Andrea Brøndsted især kritik af dommer Lars Ankerstjerne, som satte spørgsmålstegn ved, om den unge sangerinde overhovedet nød at stå på scenen.

Men den kritik forstår Andrea Brøndsted ikke.

- Jeg er ked af, hvis jeg har udsendt de signaler. Selvfølgelig er man altid lidt nervøs - det er overvældende at synge foran en million mennesker - men jeg nyder at stå på scenen, og jeg synes, jeg formåede at kontrollere min nervøsitet, siger hun.

Nu skal Andrea Brøndsted sunde sig oven på hele X Factor-oplevelsen.

Men hun kan allerede mærke, at sangprogrammet har været med til at udvikle hende, både som person og som sanger.

- Jeg har virkelig overskredet nogle grænser, og jeg føler, at jeg har udviklet mig musikalsk. Jeg er blevet klogere på, hvordan jeg stilistisk kan arbejde videre med min musik selv, så på en måde har "X Factor" været et springbræt for mig, siger hun.

- Det har været et musikalsk eventyr, og nu fortsætter det bare i nogle andre rammer, siger hun.

"X Factor" sendes hver fredag klokken 20.00 på TV2.

Hver uge ryger en deltager ud, indtil tre står tilbage. De får lov at dyste i den store finale, som løber af stablen i Forum Horsens 12. april.

/ritzau/