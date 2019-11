Anders Lund Madsen drager snart på tur over Atlanterhavet, hvor han glæder sig til at se havet om natten.

- Jeg snorker meget, hvilket kan være træls for de andre på båden, men fiske og lave mad kan jeg også.

Sådan lyder det fra tv- og radioværten Anders Lund Madsen, der snart drager ud på en længere sejltur over Atlanterhavet i sæson to af programmet "Over Atlanten".

Her skal Lund Madsen sammen med fem andre kendte danskere tilbagelægge de omtrent 6000 kilometer på tre uger.

- Det bliver dejligt at være afsted i tre uger uden at kunne få alle mulige informationer hele tiden. Jeg kan godt lide ideen om at være væk fra alting og ikke være optaget af, hvad der foregår, siger Anders Lund Madsen.

Ligesom i første sæson bliver det de professionelle sejlere og OL-guldvindere Jesper Bank og Martin Kirketerp, der skal styre besætningen hele vejen fra Lanzarote til øen Saint Martin i det nordøstlige Caribien.

Den 56-årige vært, der i øvrigt er far til seks børn, tror ikke, sejlturen bliver en terapeutisk rejse. Det kender han sig selv godt nok til.

- Jeg skal ikke lave mig selv om. Jeg tror ikke på, man skal lave projekter for sit liv, hvor man skal være anderledes. Jeg er glad for at være den, jeg er, siger han.

Det er drømmen om at krydse et hav, der længe har været i baghovedet. I 70'erne og 80'erne læste han alle bøger om jordomrejser, der var værd at læse dengang.

- Jeg vil helt vildt gerne se, hvordan Mælkevejen ser ud, når der ikke er lysforurening overalt. Jeg har et håb om, at man kan se den. Det har jeg drømt om så længe, jeg kan huske, siger Anders Lund Madsen.

De fem andre kendte danskere er Katarina Pitzner, som er kendt fra programmet "Diamantfamilien", kokken Jesper Vollmer, kunster Kristian von Hornsleth, musiker Wafande og influencer Julia Sofia Astrup.

Anders Lund Madsen kan egentlig bedst lide at være alene. Han tror dog ikke, det bliver svært for ham at være sammen med de andre i så lang tid.

Hvis han var en af de andre, ville det heller ikke være svært at være sammen med Anders Lund Madsen i længere tid.

- Jeg har været sammen med mig hele livet, og det synes, jeg har været fint. Jeg bliver ikke sindssyg, og jeg er hjælpsom og samvittighedsfuld. Jeg tror ikke, jeg ville være bange for at være sammen med mig, siger Anders Lund Madsen.

Sejlturen og eventyret begynder den 27. november, hvor båden lægger fra kaj.Programmet bliver vist på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay i foråret i 2020.

/ritzau/