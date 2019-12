Tv-værten er nødt til at trække sig fra sit planlagte show med Sofie Linde. Afløseren er fundet.

Publikum, der har købt billet til showet "Linde og Breinholt - En slags forestilling" på teatret Aveny-T på Frederiksberg, må se bort fra sidstnævnte.

Anders Breinholt har været nødt til at trække sig, kort før showet har premiere.

Det skyldes overanstrengelse, oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

- Jeg er frygtelig ked af at måtte trække mig. Men jeg nødt til at passe på mig selv og komme til hægterne igen.

- Men hvor er jeg dog taknemmelig for, at Rasmus Bjerg træder til med så kort varsel, siger Anders Breinholt i pressemeddelelsen.

Dem, der allerede har erhvervet sig en billet, kan dog stadig få dem indløst.

I Anders Breinholts fravær træder skuespilleren Rasmus Bjerg nemlig til.

Han skal derfor på scenen med X Factor-værtinden Sofie Linde, som kalder afløseren for fantastisk.

- Jeg er bare så lykkelig for, at Rasmus hopper ind fra højre og laver den vildeste feberredning for showet, siger Sofie Linde i pressemeddelelsen.

Og Rasmus Bjerg er glad for at kunne træde ind med så kort varsel.

- Jeg holder enormt meget af både Anders og Sofie og ser frem til at blive en del af det skæve, sjove og varme univers, de i fællesskab har udviklet, og som Sofie og jeg nu sætter turbo på og gør til vores, siger skuespilleren i pressemeddelelsen.

Omstændighederne betyder også, at premieredatoen bliver rykket til 16. januar, og at showet skifter navn til "Linde på Bjerget Et to mandsshow".

/ritzau/