Vera Lynn, der er kendt for sangene "We'll Meet Again" og "The White Cliffs of Dover", er død - 103 år gammel.

Vera Lynn, der blev de britiske soldaters trøst under Anden Verdenskrig med sin klare sangstemme, er død, 103 år, rapporterer BBC.

Vera Lynn, der især er kendt for den ikoniske sang "We'll Meet Again", udgav i 1942 "The White Cliffs of Dover".

Og lige siden har hendes navn været forbundet med de berømte, kridhvide skrænter ved Dover, skriver nyhedsbureauet AFP.

Klipperne ved Dover var ofte det første syn, der mødte de britiske krigspiloter, når de returnerede fra missioner under Anden Verdenskrig.

Vera Lynn blev under Anden Verdenskrig kendt under navnet "styrkernes skat", da hun i krigsårene fra 1939 til 1945 blev berømt for at holde modet oppe hos soldaterne.

Hun rejste tusindvis af kilometer til Indien, Egypten og Myanmar (dengang Burma, red.) for at underholde soldater med sit største hit, "We'll Meet Again", og andre sange.

Under coronakrisen har Vera Lynns sange igen vist sig relevante.

Storbritanniens dronning Elizabeth henviste i april til sangen "We'll Meet Again" i sin tale til den britiske befolkning.

- I dag føler mange igen den smertefulde følelse af adskillelse fra deres kære. Men nu som dengang ved vi inderst inde, at det er det rigtige at gøre, sagde dronningen.

- Vi vil mødes igen, lød de sidste ord fra dronningen til de briter, der må tilbringe påskedagene væk fra deres familie og venner.

I forbindelse med Vera Lynns 100 års fødselsdag i 2017 blev der planlagt en hel speciel hyldest for den ikoniske sangerinde.

Et portræt af Vera Lynn som ung kvinde blev projiceret op på de hvide skrænter i Dover på den engelske sydkyst.

Og samtidig udgav hun et nyt album "Vera Lynn 100", hvor man kunne høre nogle af hendes mest berømte sange.

Vokalen var den oprindelige, men musikken blev nyindspillet til det nye album.

