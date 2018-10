Anders Matthesen imponerer anmeldere i 25 års jubilæumsshow. Showet får topkarakterer efter premieren torsdag.

København. "Tillykke med det kvarte århundrede, Anders Matthesen. We love you madly".

Sådan indledes Politikens anmeldelse af showet, der fejrer Matthesens 25 år i stand-up.

Torsdag havde showet "Anden" premiere i en udsolgt Royal Arena i København. Politiken, der uddeler hjerter, giver fem af slagsen ud seks mulige.

Anmeldere i flere andre danske medier hylder ligeledes Matthesens show og giver det topkarakterer i form af fem og seks stjerner.

Ekstra Bladet skriver, at Anders Matthesen stadig er "i en klasse for sig". Matthesen langer som sædvanlig ikke bare ud til højre og venstre, men vender også skytset indad.

- Grunden til, at han kan slippe af sted med at være så nærmest grænseoverskridende grov, er jo, at man aldrig er i tvivl om, at inderst inde er mandens moralske kompas i orden. Der er altid en dybereliggende pointe, skriver Ekstra Bladets anmelder.

Anmelderne beskriver blandt andet et overdrev af scenekunst og udstyr, som komikeren har med undervejs.

Showet, der er instrueret af Nikolaj Cederholm, inkluderer både en scene i flere etager, storskærme, pyroteknik, en kanon og et såkaldt "krænkometer".

Den 43-årige komiker debuterede for 25 år siden ved danmarksmesterskaberne i stand-up på restaurant DIN's i Lille Kannikestræde i det indre København.

Siden har han udviklet sig til at blive en af landets allerstørste med forestillinger som blandt andet "Tal for dig selv", "Anden på coke" og filmen "Terkel i knibe".

Og det er han stadig, mener blandt andre BT's anmelder, der mener, at Anders Matthesen stadig er "kongesjov".

- Anders "Anden" Matthesen beviser (endnu en gang) med sit meget ambitiøse jubilæumsshow, at han er denne tids ubestridte, ukronede konge af dansk comedy, skriver anmelderen, som giver showet topkarakteren seks stjerner.

Også netmediet Point of Views (POV) anmelder er imponeret og giver showet seks stjerner.

Anmelderen går endda så langt som at sammenligne Matthesen med folkekære Kim Larsen.

- Jeg tror, hans enorme popularitet hviler på samme grund som salig Kim Larsens.

- Begges kunstneriske udtryk udsprang af en lille revolution på tidspunktet for gennembruddet - for Larsens vedkommende som del af det første, store danske hardrockband. For Andens vedkommende hiphop og stand-up.

Anders Matthesen optræder i Royal Arena 26. og 27. oktober samt i Jyske Bank Boxen i Herning 1. og 2. november.

/ritzau/