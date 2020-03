To amerikanske musikere er døde som følge af coronavirus, mens en tredje er i kritisk tilstand.

Det drejer sig om, Alan Merrill, der står bag det ikoniske hit "I love Rock and Roll", og countrysanger Joe Diffie, der begge mistede livet i weekenden.

Det skriver CNN og musikmediet ultimateclassicrock.com.

Alan Merrill blev 69 år, mens Joe Diffie blev 61 år.

Det er datteren til Alan Merrill, Laura Merrill, der i et opslag på Facebook har bekræftet, at hendes far er død.

- Man tror ikke, at det (coronavirus, red.) vil ramme dig eller din stærke familie. Men det har det gjort. Bliv hjemme, hvis ikke for din egen skyld, så for andre. For min far. Det her er virkeligheden, skriver hun.

Joe Diffies dødsfald er bekræftet af hans bureau Adkins Publicity i en erklæring.

- Grammy-vindende countrysanger-legende Joe Diffie døde i dag, 29. marts, af komplikationer fra coronavirus. Hans familie ønsker respekt om deres privatliv i denne tid, lyder det i erklæringen.

Diffie står bag en række countryhits fra 1990'erne blandt andet "Home" og "If the Devil Danced".

Endnu en amerikansk countrysanger er desuden i kritisk tilstand. Torsdag blev John Prine indlagt efter at have udvist symptomer på coronavirus. Det skriver NBC News.

Søndag meddelte familie på Twitter, at Prine har ligget i respirator siden lørdag eftermiddag.

- Han fortsætter med at modtage behandling, men hans tilstand er kritisk, skriver familien.

Prines hustru og manager, Fiona Whelan Prine, blev testet positiv for virusset 19. marts. Parret har siden været i karantæne separat i deres fælles hjem.

I USA er der registreret mere end 140.000 tilfælde af coronavirus, og over 2000 personer har mistet livet.

/ritzau/