I tv-serien 'The Jinx' blev rigmanden Robert Durst fremstillet som mulig drabsmand. Nu skal han i retten.

Den amerikanske rigmand Robert Durst er blevet tiltalt for drabet på sin veninde Susan Berman i Los Angeles juleaften i 2000.

Dommer Mark Windham i Los Angeles bekræfter, at der er fundet tilstrækkelige beviser mod den 75-årige ejendomsarving, og at anklagemyndigheden derfor har valgt at rejse tiltale.

Robert Durst er omdrejningspunktet i den populære HBO-serie 'The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst' fra 2015.

Det er en såkaldt true crime-serie, hvor Durst blandt andet bliver konfronteret med mistanker om, at han har slået flere personer ihjel.

Heriblandt sin hustru Kathleen og altså også veninden Susan Berman.

Berman blev dræbt af et skud i baghovedet tilbage i 2000. Det skete, kort før at hun skulle have været afhørt af politiet i New York i sagen om Kathleen Dursts forsvinden i 1982.

Robert Durst blev anholdt i marts 2015 i sagen om Bermans drab, få timer før det sidste afsnit af HBO-serien blev vist.

I tv-serien kommer Durst med flere opsigtsvækkende udtalelser.

Heriblandt i sidste afsnit, hvor han efter et interview går ud på badeværelset. Tilsyneladende uden at være klar over, at han stadig er iført en mikrofon. Her siger han til sig selv:

»Hvad fanden var det, jeg gjorde? Jeg dræbte dem alle selvfølgelig.«

Det har taget anklagemyndigheden over tre et halvt år at bygge sagen mod Durst op. Han er nu blevet tiltalt for drab med de skærpende omstændigheder, at han brugte en pistol og dræbte et vidne.

Durst er tidligere blevet frifundet for at have dræbt sin nabo. Retten godtog Dursts forklaring om, at han havde dræbt naboen i selvforsvar.

'The Jinx' er instrueret af den samme instruktør, der lavede filmen 'All Good Things', der udkom i 2010. Filmen handler om Robert og Kathleen Durst, og den blev godt modtaget af Robert Durst.

Anklagerne mener, at det er en vigtig detalje, at Robert Durst godt kan lide filmen, da den fremstiller ham som morder.