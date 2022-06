Lyt til artiklen

Kort efter at have lidt et bittert nederlag i retten, lagde Amber Heard en udtalelse op på Twitter.

»Jeg har ikke ord for den skuffelse, jeg har oplevet i dag,« indleder skuespillerinden sit opslag og fortsætter:

»Jeg er knust over, at bjerget af beviser ikke var nok til at modstå min eksmands uforholdsmæssige magt og indflydelse,« skriver Amber Heard.

En dommer afgjorde onsdag aften dansk tid, at Johnny Depp vandt en meget omtalt retssag over sin ekskone Amber Heard, og at hun skal betale ham 15 millioner dollar i erstatning.

Sagen tog sin begyndelse, da Amber Heard i 2018 udgav en klumme i avisen The Washington Post med påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug.

Selvom hun ikke nævnte Johnny Depp ved navn, kaldte den britiske tabloidavis Johnny Depp 'hustrumishandler' på forsiden, og Johnny Depp sagsøgte efterfølgende Amber Heard for injurier for 50 millioner dollar.

Amber Heard forlader retten efter at have tabt sagen med sin eksmand Johnny Deep. REUTERS/Tom Brenner Foto: TOM BRENNER Vis mere Amber Heard forlader retten efter at have tabt sagen med sin eksmand Johnny Deep. REUTERS/Tom Brenner Foto: TOM BRENNER

Som modsvar sagsøgte Amber Heard JJohnny Deppfor 100 millioner ddollar-–også for injurier.

I sin udtalelse på Twitter skriver Amber Heard, at hun især er skuffet over, hvilken betydning dommen kan få for kvinder verden over.

»Det er et tilbageskridt. Det skruer tiden tilbage til en tid, hvor en kvinde, der sagde fra, kunne risikere at blive offentligt udskammet og ydmyget. Det er et tilbageskridt for tanken om, at vold mod kvinder skal tages seriøst.«

Amber Heard skriver også, at det lykkedes Johnny Deeps advokater at få juryen til at ignorere retten til ytringsfrihed og det faktum, at JJohnny Depptabte, da han lagde sag an mod The Sun, fordi de havde skrevet, han var hustrumishandler..

»Jeg er ked af, at jeg har tabt den her sag, men jeg er endnu mere ked af, at det lader til, jeg har mistet en rettighed, jeg troede, jeg havde som amerikaner. Nemlig retten til at tale frit og åbent.«

Retssagen mellem de celebre stjerner har været opsigtsvækkende, og det tog onsdag juryen 12 timer at nå frem til en afgørelse.