Amalie er træt af den måde, forholdet er blevet udstillet på.

I aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’ åbner Amalie op omkring forholdet til den nye fyr, som hun dater. Hun fortryder nemlig den måde, hun fik sagt tingene på, da hun i første omgang fortalte om kærligheden.

På det tidspunkt fortalte hun, at noget stod i vejen for den spirende romance.

»Denne her mand har en familie derhjemme, og det gør, at det hele er lidt mere kompliceret. Han har et andet liv og et barn med et andet menneske, og jeg har jo heller ikke lyst til at gå ind og ødelægge det. Men selvfølgelig er tankerne der jo. Et liv med ham,« lød det fra Amalie i sæson 5 af program, hvorefter Gunnvør spurgte, om han stadig var sammen med sin kæreste.

Til det svarede Amalie ja.

Den historie skrev flere medier, og da hun i det efterfølgende talkshow, da sæsonen sluttede, fortalte, at det ikke længere var ulykkelig kærlighed, men at de nu datede, og Amalie var meget glad, havnede historien også i medierne.

Men Amalie er langt fra tilfreds med den måde, forholdet er blevet udstillet på.

»Det er jo logik for burhøns, at hvis jeg ser en mand, så har han ikke en kæreste, altså, jeg har heller ikke lyst til at date en mand, der ser en anden, så ja, så jeg håber, at folk ligesom kan se igennem det,« fortæller Amalie i aftenens afsnit og fortsætter:

»Det er jo lidt vildt, for alle er jo meget interesserede i den her mand, og alle tænker det ene og det andet. Slap af, vi er ikke engang kærester endnu. Der er bare nogle ting, jeg ikke har lyst til at dele med Danmark længere, som jeg gjorde, da jeg var yngre, og det har mine følgere og pressen rigtig svært ved at forstå, fordi jeg altid har været så åben omkring alting.«

Hun forklarer, at det hele handler om, at de mødtes på et uheldigt tidspunkt, hun kommer dog ikke nærmere ind på, hvad det uheldige var.

Hør Amalies forklaring i aftenens afsnit kl. 20.00 på TV3

