Den verdensomspændende coronapandemi og alvorlig sygdom i familien har påvirket det forgangne år.

Dronning Margrethe toner traditionen tro frem på fjernsynet nytårsaften og holder sin årlige nytårstale.

Og den 80-årige regent kan se tilbage på et turbulent år, mener Lars Hovbakke Sørensen, kongehus-kommentator og lektor i historie og internationale studier.

Den verdensomspændende coronapandemi og alvorlig sygdom, som ramte hendes yngste søn, prins Joachim, har præget det år, der nu går på hæld.

- Det har været et meget besynderligt år og helt specielt i forhold til alle andre år de sidste mange århundreder i virkeligheden, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Pandemien kom også inden for Amalienborg Slot.

Kronprinsparrets ældste barn, prins Christian, blev ramt af virusset efter et smitteudbrud på sin folkeskole i Hellerup - og netop stedet for den formodede smitteeksponering siger også meget om kongehuset anno 2020, siger Lars Hovbakke Sørensen i en sidebemærkning.

- Det var måske ikke sket, hvis prins Christian var blevet hjemmeundervist på slottet, som man gjorde i gamle dage, forklarer han.

- Det viser et kongehus i øjenhøjde. Det har de bevidst valgt at være - og det er jo på godt og ondt.

Den 15-årige prins kom sig - uden at have smittet de øvrige medlemmer af kongefamilien.

2020 begyndte ellers i helt nye omgivelser for ham og hans tre søskende, prinsesse Isabella på 13 år og de 9-årige tvillinger prins Vincent og prinsesse Josephine.

Kronprinsfamilien flyttede i begyndelsen af året ind de deres skihytte i Schweiz, hvorfra børnene påbegyndte et 12 uger langt skoleophold.

Flere medier kunne efterfølgende berette, at kronprinsparrets private bolig førhen var blevet udlejet.

Det blev kritiseret fra flere kanter, og derfor besluttede parret at stoppe udlejningen.

Det var ikke kun kritik, som ramte familien. Det gjorde en ulykke også. Under skiløb på pisterne skadede kronprinsen sin skulder, som efterfølgende måtte opereres på Rigshospitalet i København.

Kort efter rejste kronprinsen - denne gang med hele familien - endegyldigt tilbage til Danmark, da børnenes skoleophold blev afbrudt grundet coronapandemiens udvikling.

Den 11. marts stod det klart, at virusset for alvor også havde spredt sig i det danske samfund.

På den skelsættende dato besluttede regeringen at lukke landet ned.

Få dage senere tonede dronningen frem på tv og afholdt en historisk tale, hvori hun opfordrede til at følge myndighedernes retningslinjer og kom med en kraftig reprimande til dem, der ikke tog situationen alvorligt.

- Det er tankeløst, og det er først og fremmest hensynsløst, understregede hun.

Selv skulle hendes 80-års fødselsdag den 16. april være fejret med pomp og pragt, men stort set alle arrangementer og markeringer blev aflyst.

Det samme gjorde prins Christians konfirmation, som foreløbig er rykket til 2021.

I sommer ramte et chok kongefamilien - prins Joachim blev ramt af en blodprop i hjernen få dage efter den private fejring af prins Felix' 18-års fødselsdag på familiens franske vinslot, Château de Cayx.

Blodproppen skyldtes en dissektion af en arterie.

Den 51-årige prins blev straks hastet på hospitalet og gennemgik en vellykket operation.

Prins Joachim blev udskrevet i begyndelsen af august og begyndte måneden efter i sit nye job som forsvarsattaché på den danske ambassade i Frankrig.

- Det er jo ikke kun mig og min fysiske form, der blev ramt. Min kone, mine børn og den allernærmeste familie vi er alle sammen blevet ramt af det.

- Jeg blev ramt fysisk, men de var jo på første parket. Derfor er familien også en del af denne heling, og vi takker vores skaber for hver eneste dag. Simpelthen, sagde han i et interview med DR.

Prins Joachims blodprop ramte to dage efter, at familien havde fejret prins Felix' 18-års fødselsdag.

Den 22. juli var en skelsættende og historisk dato for fødselarens mor og prins Joachims første hustru, grevinde Alexandra.

Tre år forinden havde hun meddelt, at hun ville frasige sig apanage, når hendes yngste søn blev myndig.

Tidligere på året tog den 56-årige grevinde sine første skridt ud af adelen til fordel for et liv som fri forretningskvinde, da hun blev ansat i en deltidsstilling hos Bang & Olufsen.

- Den frihed betyder meget for mig, og jeg brister af stolthed over, at jeg gerne vil komme videre og prøve noget uventet, sagde hun om frasigelsen af apanagen i 2018.

/ritzau/