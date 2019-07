Alphabeat gør comeback efter seks års pause, og de sætter stadig en stor ære i at skabe seriøs festmusik.

De fik dansegulve over hele landet til at koge i 00'erne med landeplager som "Fascination", "10.000 Nights of Thunder" og "The Spell".

Nu genopstår Alphabeat, som ellers har været på pause siden 2012.

Der er sket en del, siden gruppen udgav deres tredje studiealbum, "Express Non-Stop", men de holder stadig fast i at lave musik, der sætter gang i dansefødderne.

- Vi har en smånaiv tro på, at hvis vi kan få vores energi ned i musikken, så smitter det også. Derfor bliver jeg så glad, når nogen skriver, at de bliver glade i låget af musikken, fortæller Stine Bramsen, som er den kvindelige forsanger i Alphabeat.

Bandets mandlige forsanger, Anders S.G., nikker genkendende og tilføjer med et smil:

- Vi tager det meget seriøst at være lallede. Det er ikke for sjov. Vi er sultne, og jeg føler, vi skal ramme jorden i løb, for vi har så meget energi og så meget, der skal spilles.

Alphabeat får rig mulighed for at komme af med noget af deres energi, når de skal rundt i landet med koncertkaravanen Grøn.

Det er fjerde gang i bandets karriere, at det indtager Grøn, og gruppen glæder sig til både at spille de gamle hits, men også til at præsentere publikum for noget ny musik.

Der er nemlig sket noget med musikken, efter at Alphabeat har fundet sammen igen.

- Vi har nok brugt os selv lidt mere i sangskrivningen, hvilket er ret sjovt. Det lyder måske indlysende, men det har vi ikke gjort så meget før. På overfladen har det ikke ændret sig meget, men vi har kunnet bruge alt det, der er sket, mens vi holdt pause til at putte ind i sangene, forklarer bandets guitarist, Anders B.

Der er nok at skrive om, for der er sket en del for medlemmerne siden deres pause.

Der er i alt kommet 14 børn til blandt medlemmerne, som har brugt pausen til at gå ad nye musikalske veje.

Stine Bramsen har haft succes som soloartist med hits som "Karma Town" og "Prototypical". Hun har også medvirket i TV2-programmet "Toppen af poppen".

Forsanger Anders S.G. og guitarist Anders B. har arbejdet med deres fælles elektroniske projekt, "Thanks", mens trommeslager Troels Hansen har arbejdet for pladeselskabet Copenhagen Records.

Netop at udforske andre sider af musikken var tiltrængt tilbage i 2012.

Alphabeat var endt et sted, hvor de var bange for at ende med at køre på autopilot.

- Vi havde lavet musik sammen i 10 år. Det gjorde det meget naturligt, at vi fik brug for at trække vejret. Vi havde kørt i et ret højt tempo og oplevet sindssygt mange ting sammen, så vi trængte til at mærke efter hver især, hvem vi var, når vi ikke var i Alphabeat konstant, fortæller Stine Bramsen.

- Det er som ungdomskæresten, man finder sammen med som 17-årig, og efter 10 år skal man lige ud og mærke efter, om det er det, man skal, tilføjer hun.

Da de seks medlemmer mødtes i et sommerhus på Sjællands Odde sidste år og drak en masse øl, kunne de straks mærke lysten til at spille sammen igen.

- Vi er på mange måder de samme, men vi er ældre, og vi har haft tid til at reflektere over alle de ting, vi har oplevet sammen og hver for sig, siger Stine Bramsen.

Anders S.G. supplerer:

- Alle skal være glade og kunne mærke det i maven. Det har været det største mål med at finde sammen igen. At vi skulle have det fedt med at spille musik sammen igen.

- For mit vedkommende er jeg begyndt at sætte mere pris på de andre. Tidligere tog man måske vores gruppedynamik for givet, men nu, hvor jeg har været væk fra det, kan jeg virkelig se, hvor gode vi seks er sammen, konstaterer han.

Alphabeat er på plakaten til Grøn sammen med blandt andre rapperen Kesi, popgruppen Scarlet Pleasure, rocklegenderne Dizzy Mizz Lizzy og dj'en Kato.

Koncertkaravanen begynder den 18. juli på Amager, før den bevæger sig rundt i resten af landet til byer som Næstved, Esbjerg, Aalborg og Odense.

/ritzau/