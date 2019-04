Kort før Alphabeat skal gå på scenen i X Factor-finalen i Forum Horsens, har bassist Anders Reinholdt været nødt til at droppe at gå på scenen med sine bandkammerater.

I stedet sidder han nu i en bil på vej til København, hvor hans kone er gået i fødsel.

Det er parrets andet barn.

Det oplyser Have Kommunikation, der står for håndteringen af kommunikation på årets "X Factor".

Gruppen Alphabeat, der for nylig er blevet gendannet, er inviteret til at optræde med deres nyeste single, "Shadows", men selv om de må undvære Anders Reinholdt, går bandet stadig på scenen.

Alphabeat har nemlig fået en ven til at spille i stedet for deres originale bassist, oplyser gruppen gennem Have Kommunikation.

Aftenens X Factor-finale bliver en kamp mellem 15-årige Live Vogel, 16-årige Benjamin Rosenbohm og den 23-årige Kristian Kjærlund.

Den bliver sendt på TV2 klokken 20.00.

/ritzau/