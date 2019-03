Det danske band spillede sin første koncert i seks år, da de optrådte på den berømte SXSW-festival.

- Vi hedder Alphabeat, vi er fra Danmark, og vi spiller popmusik!

Sådan indledte det danske band sin optræden mandag aften på festivalen South by South West (SXSW) i Austin i Texas, hvor de for første gang i seks år stod på scenen under det bandnavn, der har givet danskerne hits som "Fascination" og "The Spell".

Ved koncerten, der foregik ved en reception i det såkaldte House of Scandinavia, hvor flere nordiske stande er samlet, var den danske kronprinsesse Mary blandt publikum.

Hun besøger festivalen som en del af et større fremstød, der skal sætte fokus på dansk kultur i USA.

Og der er ingen tvivl om, at Alphabeat har en royal fan. Inden koncerten fortalte kronprinsessen om sit forhold til bandets musik.

- Jeg synes, de spiller god dansemusik, og jeg kender også de sange, alle kender, som "Fascination" og "10.000 Nights of Thunder". Det er god musik at danse til. Men jeg glæder mig til at høre deres nye musik, og høre om deres lyd har ændret sig, og hvor de er henne nu, sagde kronprinsessen.

De seneste år har forsanger Stine Bramsen koncentreret sig om sin solokarriere, mens flere andre af bandets medlemmer har haft gang i andre musikalske projekter.

Men i begyndelsen af marts annoncerede bandet, at de igen var klar til at turnere og udgive musik som Alphabeat.

- Det er lidt svært at forstå, at vi virkelig er i gang igen, men det er vildt dejligt at tilbringe tid sammen og mærke den energi, vi har, siger Stine Bramsen.

Bandet skal optræde igen onsdag, hvor de skal spille en showcase på festivalen.

- Det er jo en vildt fed start. Vi har spillet på nogle fede steder som Roskilde Festival og Glastonbury før, og det er måske ikke steder, hvor folk traditionelt hører popmusik, så det tager vi som et kæmpe cadeau, siger forsanger Anders SG.

Alphabeat spiller to koncerter i Danmark i efteråret, hvor der også er planer om et nyt album.

