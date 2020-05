Årets nykårede X Factor-vinder, Alma Agger, har været favorit gennem alle liveshows, og det har presset hende.

Der har været umådeligt høje forventninger til årets nykårede X Factor-vinder, Alma Agger, hvis man kigger på bookmakernes odds gennem sæsonen.

Op til samtlige liveshows har hun været favorit til at løbe med den endelige titel som vinder af programmet anno 2020.

Derfor var det med lettelse, at hun ved lørdagens finale i sangprogrammet kunne konstatere, at hun har gjort, hvad bookmakerne troede, hun ville.

- Jeg er glad for, at jeg kan leve op til de forventninger, der på en måde er blevet stillet af medierne. Det syntes jeg, var presset, og det var nok også derfor, jeg prøvede ikke at følge så meget med i det, siger Alma Agger.

Den 20-årige sanger var igen favorit op til lørdagens finale. Hos statsejede Danske Spil gav det pengene 1,55 gange igen, hvis man satsede på hende som vinder.

Til sammenligning kunne man få pengene 3,75 gange igen, hvis 21-årige Emil Wismann gik hen og vandt - og 5 gange igen, hvis 15-årige Mathilde Caffey blev kåret som vinder.

Som en del af titlen som vinder får Alma Agger også en pladekontrakt med Sony Music. Det giver dog ikke direkte adgang til at slå igennem som den helt store stjerne.

Men det ryster ikke Alma Agger.

- Jeg håber, at jeg kommer et sted hen, hvor jeg passer ind. Jeg tror ikke, at det er en hindring for mig, siger hun om sin sejr.

Hun skal dog ikke feste hele natten efter sejren. Hun tager det mere afdæmpet - i hvert fald til at begynde med.

- Måske skal jeg hjem og have en enkelt øl, men ikke mere end det. Men i morgen skal jeg lave noget presse, så der skal jeg være frisk.

- På et tidspunkt i sommeren skal jeg nok fejre det. Men ikke lige foreløbig, siger Alma Agger.

/ritzau/