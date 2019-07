Som 25-årig læste Allan Olsen "Tortilla Flat" på en ferie i Malaysia. Bogen åbnede hans øjne for litteratur.

Sanger og sangskriver Allan Olsen har spillet musik, siden han som 13-årig fik sin første guitar, men det var først som voksen, at han fandt glæden ved at læse bøger.

I dag er den 68-årige vendelbo selv forfatter til erindringsbøgerne "Tilfældigt strejfet" og "Laksetrappen" om sin barndom og voksenliv.

Hvad er den bedste bog, du har læst?

- "Vredens Druer" af John Steinbeck, fordi den som alt andet af Steinbeck bygger på et fundament af empati og indlevelse og er fantastisk velskrevet.

Hvilke bøger har haft størst betydning i dit liv?

- Det er Steinbeck igen. Bøger som "Dagdriverbanden" og "Tortilla Flat". Jeg begyndte først at læse bøger, da jeg var 25. Jeg fandt "Tortilla Flat", mens jeg bumlede rundt i Asien omkring 1980. I en secondhandbutik i Georgetown Penang (i Malaysia, red.) til en femmer. "Tortilla Flat" og Steinbeck brød min læsekode på en eftermiddag.

Er der en særlig bog, du husker fra din barndom?

- Jeg læste ikke som barn - som i aldrig - og spillede heller aldrig spil og kort eller den slags. Jeg sad aldrig stille længe nok og forbandt læseri med skolen, som jeg kun forbandt med en knude i maven.

Hvad giver det dig at læse bøger?

- Jeg søger hvert sekund i døgnet vinkler og stumper at skrive ud fra. Sange, ansigtsudtryk, vendinger, overskrifter - og også bøger. Ikke for at stjæle noget, men for at komme i et bestemt mode. Et mode, der kan kaste et eller andet af sig. Det er en erhvervsmæssig og ubevidst tilgang til det, der foregår omkring mig.

- Til gengæld hører jeg aldrig musik, for det har jeg hørt. Bob Dylan siger, at det eneste man skal, for at kunne skrive sine sange, er at læse John Steinbeck. Men jeg kan ikke adskille det at læse bøger fra andre indtryk.

Hvilke tre bøger kan du anbefale?

- Jeg kan ikke postulere nogen kulturradikal storhed og anbefale sjældne japanske eller kinesiske bogudgivelser. Men jeg kan anbefale alt, hvad Per Petterson har skrevet - blandt andet "Ud og stjæle heste" - og vidunderlige danske værker som "Det lykkelige Arabien" og Slavetrilogien ("Slavernes kyst", "Slavernes skibe" og "Slavernes øer", red.) af Thorkild Hansen.

/ritzau/