"ALF"-stjernen Max Wright er død, 75 år.

Ifølge det amerikanske medie TMZ døde Wright efter længere tids kamp mod kræft.

Max Wright spillede faren til det behårede rumvæsen ALF i den populære sitcom-serie fra 80'erne "ALF".

Kilder tæt på familien fortæller, at skuespilleren døde i sit hjem i Hermosa Beach i Californien.

Wright blev diagnosticeret med lymfekræft i 1995, men har længe været i bedring.

Wrights karakter, Willie Tanner, var med i alle 103 episoder i seriens fire sæsoner, der løb fra 1986 til 1990.

Den amerikanske skuespiller fra Detroit nåede også at spille med i flere film, herunder musicalen "All That Jazz" fra 1979. Den sidste, han medvirkede i, var filmen "Easter" i 2002.

Wright spillede også med i den Emmy-nominerede serie "Norm" fra 1991 til 2001 og havde små indhop i store serier som "Venner" og "Sams Bar".

I serien "ALF" følger seerne Tanner-familien, der en dag får et nyt medlem i familien, da det sarkastiske rumvæsen Gordon Shumway lander på jorden og flytter ind i familiens garage.

Rumvæsnet får kælenavnet ALF, der er en forkortelse for "Alien Life Form".

"ALF" skulle være en parodi på filmklassikeren "E.T." fra 1982.

Tv-serien havde premiere 22. september 1986 og sluttede 18. juni 1990.

/ritzau/