Grevinden siger til Se og Hør, at prinsen har været i løbende kontakt med deres sønner efter blodproppen.

Prins Joachim blev ramt af en blodprop i hjernen i slutningen af juli på familiens vinslot, Château de Cayx, i Frankrig.

Den 51-årige prins blev straks hastet på hospitalet i Cahors og siden fløjet til Universitetshospitalet i Toulouse og blev opereret for blodproppen, som skyldtes en pludselig dissektion af en arterie.

Blodproppen ramte prins Joachim, få dage efter at hele familien havde fejret prins Felix' 18-års fødselsdag.

Grevinde Alexandra sætter nu gennem sin privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, for første gang ord på situationen.

- Det hele kom som et stort chok for os, da vi jo netop havde afsluttet nogle fantastisk skønne feriedage sammen på Chateau de Cayx i forbindelse med prins Felix' fødselsdag, siger grevinden til ugebladet.

Hun fortæller videre, at prins Joachim dagen efter operationen, som gik efter planen, selv var i stand til at ringe til parrets fælles sønner, prins Felix og 20-årige prins Nikolai, hvilket ifølge grevinden betød utroligt meget for dem.

- Mine sønner har heldigvis løbende været i kontakt med deres far under indlæggelsen. Vi sender i dag - som alle de andre dage - mange varme tanker til hele familien i Frankrig, siger grevinde Alexandra via sin privatsekretær til Se og Hør.

Mandag aften blev prins Joachim udskrevet fra Universitetshospitalet i Toulouse og opholder sig nu på Château de Cayx, har kongehuset oplyst.

Det er fortsat familiens ønske, at han får den fornødne ro til at komme sig helt.

Hospitalets lægefaglige team har vurderet, at risikoen for tilbagefald er meget lille, når arterien først er helet, og prinsen forventes ikke at få fysiske følger eller andre mén.

Under indlæggelsen var prins Joachims hustru, prinsesse Marie, ved hans side. Sammen har parret børnene prins Henrik på 11 år og 8-årige prinsesse Athena.

