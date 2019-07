Der er intet som forældres stolthed, når deres børn klarer sig godt. Og grevinde Alexandra er bestemt ingen undtagelse.

Grevinden har svært ved at skjule, at hun er pavestolt af sin ældste søn, prins Nikolai, der fredag blev optaget på Copenhagen Business School (CBS), hvor han skal læse bacheloruddannelsen Business Management og Service Administration.

»Jeg er meget stolt af min søn, og jeg glæder mig til at følge ham i hans nye livskapitel,« skriver grevinden tydeligt begejstret i en mail til B.T.

Prins Nikolai har, siden han dimitterede fra kostskolen Herluftsholm sidste år, nået at afprøve flere fremtidige karrieremuligheder.

Dronning Margrethe er sikkert ganske fornøjet med, at hendes ældste barnebarn skal have en erhvervsuddannelse, efter at familien erkendte, at militæret ikke var noget for prins Nikolai. Foto: Mads Claus Rasmussen

I begyndelsen af 2018 sprang han ud som model, hvilket han siden har haft så stor succes med, at han er blevet et kendt ansigt ved flere større modeshows.

Også militæret nåede prinsen at stifte bekendtskab med – efter pres fra sin far. Men militæret var ikke noget for prins Nikolai, og efter kun tre måneder valgte han i oktober at stoppe på uddannelsen til reserveofficer i Varde.

Siden har den unge prins koncentreret sig om sin modelkarriere samtidig med, at han har arbejdet som trainee i ejendomsmilliardæren Mikael Goldschmidts koncern.

Michael Goldschmidt er en god ven af grevinde Alexandra og hjalp blandt andet, da grevinden skulle bruge en passende lejelejlighed efter salget af villaen på Svanemøllevej. Siden flyttede hun til Charlottenlund, hvilket er ganske belejligt for både mor og søn, når nu prins Nikolai har valgt studie i København.

Prins Nikolai er blevet et kendt ansigt på catwalken. Her ses han i november som model for modehuset Dior i Tokyo. Foto: FRANCK ROBICHON

Grevinde Alexandra oplyser til B.T., at prins Nikolai glæder sig til sit nye liv som studerende.

»Han glæder sig meget, fordi uddannelsen er på engelsk, og den giver en bred vifte af muligheder. Det er en god platform, hvis man skal videre i forretningslivet,« skriver hun.

Der er studiestart på uddannelsen i begyndelsen af september, men rusturen finder sted allerede i slutningen af august ifølge CBS’ hjemmeside.

Vælger prins Nikolai at tage med på rustur, er det dog begrænset, hvor meget han kan skeje ud.

Han har gennem det seneste halvandet år haft en kæreste - nemlig Benedikte Thoustrup, som han mødte på Herlufsholm.