Skuespilleren Albert Rosin Harson og den professionelle danser Jenna Bagge mødte hinanden under "Vild med dans" i 2020. Nu venter de en dreng.

En lille Vild med dans-baby er på vej.

Skuespilleren Albert Rosin Harson og den professionelle danser Jenna Bagge bliver i slutningen af 2024 forældre for første gang.

Det afslører kendisparret i et opslag delt på Instagram.

- Vi er så glade for at kunne fortælle, at der er en lille dreng på vej, jubler Albert Rosin Harson og Jenna Bagge på det sociale medie.

Det er ikke nogen hemmelighed, at der med Jenna Bagges 34 år og Albert Rosin Harsons 22 år er over 12 års aldersforskel på parret.

Det satte Jenna Bagge ord på sidste år.

- Faktisk føler jeg, at det netop er den aldersforskel, der har gjort os stærke sammen. Vi har tænkt over og talt om alt, mærket efter i maven gang på gang og stadig fundet frem til, at det da helt sikkert bare skal være os to, skrev hun i et Instagram-opslag.

Hvad der begyndte som et partnerskab i "Vild med dans" i 2020, blev til et venskab, som siden udviklede sig til kærlighed.

Parret holdt kontakten efter "Vild med dans" i 2020 og var en del af den kageklub, en række kendisser fra programmet har kørende.

Her kom Albert Rosin Harson og Jenna Bagge omend endnu tættere på hinanden.

Parret bekræftede deres forhold i 2021, og her blev deres aldersforskel også bemærket.

- Jeg tror faktisk, jeg har været meget stille med det, fordi jeg har tænkt, at mange andre har kommenteret det, og der har været mange artikler om det, sagde Jenna Bagge sidste år til Ritzau.

- Det synes jeg måske lige i starten, var lidt svært. Men nu tør jeg også godt selv at gå ind og sige, at selv om det ikke var det, jeg troede, og det, man måske lige ville have forventet, så er det helt perfekt. Vi er stadig sammen, så alt er megagodt.

