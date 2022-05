To politipatruljer hastede 2. påskedag til prinsesse Madeleines statelige hjem i Florida.

Da klokken slog 18.53, gik brandalarmen nemlig i det mere end 600 kvadratmeter store hus.

Ifølge politiets dokumenter, som Expressen er bekendt med, tog det 4 minutter og 44 sekunder, før den første patrulje ankom til den store luksusvilla uden for Miami-området. Og 47 sekunder senere kom enhed 211 og endnu en politibil.

Betjentene og brandmændene kunne dog hurtigt forlade det luksuriøse Florida-hus, der både byder på pool og palmer.

Det viste sig nemlig at være en form for falsk alarm fra en røgalarm i et af børnenes soveværelser. Og allerede dagen efter det hurtigt overståede brandalarmdrama synede alt godt i hjemmet i Florida.

På Instagram postede Madeleine en – måske lidt sen – påskehilsen, hvor hun sidder udenfor i kjole sammen med prinsesse Leonore på otte og prinsesse Adrienne på fem år.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden)

Det var i august 2018, at det blev offentliggjort, at den svenske prinsesse og hendes familie havde tænkt sig at flytte til USA.

Inden de flyttede, boede de ellers i London, men de valgte altså at flytte til prinsessens mands barndomsland.

»De har boet der før, og Chris voksede desuden op i Florida. Det er et godt tidspunkt for familien at flytte nu, hvor børnene er i førskolealderen,« sagde det svenske kongehus' informationschef, Margaretha Thorgren, dengang.

Foruden deres base i Florida, så har parret også stadig et hus i Stockholm i Sverige.