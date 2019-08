Dronning Sonja og kong Harald har begge fejret 82 års fødselsdag, men er stadig aktive i Norge og udlandet. Som unge måtte de kæmpe for at få hinanden.

Kong Olav V var ikke glad, da hans søn, Harald, i 1959 mødte Sonja Haraldsen.

Og flere norske politikere var langtfra begejstrede for romancen.

Den borgerlige Sonja var nemlig datter af en manufakturhandler og var derfor ikke velanset som tronfølger.

Parret var i starten af 20'erne, men måtte holde deres forhold hemmeligt i næsten et årti, før de officielt kunne stå frem som par.

Til sidst lykkedes det, og parret giftede sig i Oslo Domkirke den 29. august 1968.

Om hemmelighedskræmmeriet har dronning Sonja senere udtalt:

- Jeg tror ikke, at et menneske har godt af at være under et så stærkt pres over lang tid. Det tror jeg, man kæmper med resten af livet.

Sidste år kunne de fejre guldbryllup, og i år kan de fejre 51 år sammen som ægtefolk.

I 2017 kunne regentparret fejre dobbelt 80-års fødselsdag, og selv om de nu begge er fyldt 82 år, er de stadig meget aktive i både ind- og udland.

Kong Harald har dog været indlagt et par gange siden årtusindskiftet.

I 2003 fik han konstateret blærekræft, som han blev opereret for, og to år senere gennemgik han en hjerteoperation. I 2017 var han indlagt med en infektion.

I juni i år måtte dronning Sonja også melde afbud til et statsbesøg fra Sydkorea, fordi hun havde fået en infektion i højre fod.

Regentparret har to børn, kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise.

Begge har ligesom deres forældre udfordret de mange traditioner, der omgiver monarkiet.

I 2001 giftede kronprinsen sig med den fraskilte Mette-Marit, der havde en lille søn fra et tidligere forhold.

Knap var de kritiske røster forstummet, før storesøster Märtha Louise hævdede, at hun kunne tale med engle.

Hun blev i 2016 skilt fra sin mand, forfatteren og provo-kunstneren Ari Behn, ligesom hun har frasagt sig apanagen og titlen af kongelig højhed.

Senest har hun vakt opmærksomhed med sin nye kæreste, shaman Durek Verrett, som efter eget udsagn kan helbrede nyresten, psoriasis og kræft.

Flere lægefaglige eksperter har kritiseret den selvudnævnte shaman og kalder hans behandlingsmetoder for farlige.

/ritzau/