Der er dårlige nyheder til dem, der er fans af det tidligere One Direction-medlem Liam Payne.

Han er nemlig blevet ramt af alvorlig sygdom, og det har nu fået superstjernen til at aflyse sin kommende turné i Sydamerika.

Det fortæller sangeren selv i et opslag på Instagram.

'Over den sidste uge har jeg været indlagt med en alvorlig nyreinfektion. Det er ikke noget, jeg ville ønske for nogen. Lægerne siger, at jeg nu har brug for ro til at komme mig,' lyder det.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Liam Payne (@liampayne)

I samme ombæring kommer Liam Payne med en undskyldning til de fans, der havde købt billetter til hans koncerter, og understreger, at de arbejder på at genstarte turneen så snart, han er på benene igen.

'Tak for den evige kærlighed og støtte, jeg glæder mig til at se jer snart,' skriver han videre.

Liam Payne var en del af det voldsomt populære boyband 'One Direction', inden de fem medlemmer gik hver til sit i 2015.

Siden har Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles og Niall Horan gået egne veje inden for musikken.

Især det ene medlem Harry Styles har haft kæmpe succes efter bruddet med boybandet, hvor han med hits som 'Watermelon Sugar' og 'As It Was' flere gange har toppet hitlisterne.