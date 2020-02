De tre dommere i "X Factor" har besluttet, hvilke artister de vil satse på til de kommende liveshow.

Der blev tørret mange tårer bort i fredagens "X Factor" på TV2, hvor de tre dommere - Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne - benhårdt skulle vælge mellem, hvilke deltagere de hver især vil have med til de kommende liveshows.

Feltet i hver af de tre kategorier skulle skæres ned fra fem til tre deltagere.

Blandt de unge solister valgte Blachman at satse på 20-årige Alma Agger, 16-årige Mathilde Caffey og 21-årige Emil Wismann.

Hos Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius - faldt valget på 34-årige Kaspar "Kali" Andersen, 23-årige Nicklas Acton Mietke og 24-årige Ilona Artene.

Særligt Oh Lands deltagere havde en meget følelsesladet bootcamp, hvor de alle måtte tørrer tårerne bort i løbet af programmet.

Oh Land kommenterede også på det undervejs:

- Det er sjovt, at når folk skal vise, hvem de er, så har alle et behov for at vise den følsomme side, selv om vi gør så meget ud af at være hårde og cool alle sammen, lød det.

Også hos Ankerstjernes deltagere sad følelserne uden på tøjet.

Han besluttede at sende duoen Smokey Eyes, som består af de to bedste venner Morten og Cecilie, videre i konkurrencen.

Derudover præsenterede han to nye grupper, som han selv har sammensat: pigegruppen Sway og drengegruppen Magnus og Aksel.

Sway består af flere velkendte ansigter, nemlig 16-årige Roya Attaei og 15-årige Tiffanny Kunstmann Andrews, som begge blev sendt hjem af Blachman under de unge solisters 5 Chair Challenge.

De to udgør Sway sammen med 17-årige Miriam Larsen, der deltog i 5 Chair Challenge som del af en anden gruppe, og 18-årige Camilla Okotie, som ikke blev udvalgt til 5 Chair Challenge.

Drengegruppen har Ankerstjerne sammensat af de 19-årige deltagere Magnus Lasse Petersen og Aksel Kempf.

De ni deltagere er videre til "X Factors" første liveshow, som bliver sendt 21. februar.

/ritzau/