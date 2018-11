Efter to år og ti måneder som clean faldt den 18-årige realitydeltager igen tilbage i sit misbrug af narko, og nu kæmper hun igen for at komme videre.

Simona Tayanna bragede i slutningen af 2016 ind på realityscenen sammen med resten af deltagerne i ‘Prinsesser fra blokken’, og tidligere i år fik seerne igen lov til at følge hende på skærmen i hendes helt egen serie, ‘Simona overlever’, hvor seerne fik et indblik i det hårde liv med stoffer, kriminalitet og seksuelt misbrug, som unge pige har levet.

I programmerne fortalte Simona, hvordan hun kæmpede for at lægge fortiden bag sig og komme videre, og hvordan hun havde sagt farvel til stofferne. Siden er der dog sket rigtig meget i livet hos den 18-årige pige, der i løbet af det seneste år både er blevet single efter flere års forhold med ‘Fristet’-deltageren Arik Twena, mens hun også efterfølgende var i et voldeligt forhold.

Den turbulente tid har haft store konsekvenser for Simona, og efter to år og ti måneder som clean kom DR3-deltageren i forrige weekend så langt ud, at hun faldt tilbage til stofferne. Flere gange i løbet af weekenden indtog hun stoffet MDMA. Det fortæller en trist Simona til Realityportalen.

– Det er desværre sådan, at jeg er faldet i igen. Jeg fik bare nok af det hele, og så jeg endte bare i en situation et sted, hvor jeg ikke kunne sige nej. Jeg var så langt nede, at jeg bare ville slukke mine tanker og ikke tænke på noget, siger hun.

Én dag ad gangen

Narkoen havde dog ikke den ønskede virkning, og da weekenden var ovre, fortrød ‘Prinsesser fra blokken’-deltageren med det samme beslutningen om at tage stoffer.

– Jeg fik det rigtig dårligt. Jeg var så skuffet over mig selv, og jeg følte mig så dum. Jeg er rigtig hård ved mig selv, hvad det angår, så jeg har bare prøvet at samle mig selv op, men det er ikke helt lykkedes mig endnu. Jeg troede, jeg var stærkere. Jeg troede virkelig, det var et kapitel, jeg forlængst havde lukket, og at det var et liv, jeg forlængst havde lagt bag mig, siger hun og fortsætter:

– Så jeg er så vred og skuffet på mig selv og over mig selv. Men jeg må erkende, at jeg tog fejl. Jeg må erkende, at jeg har fucket op. Jeg oplevede, at en masse følelser vendte tilbage til mig, og at jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle få styr på dem. Så jeg sidder bare tilbage med en tom fornemmelse og et knust hjerte.

Nu kæmper Simona for at komme stærkere ud på den anden side. Hun er begyndt at gå til psykolog én gang om ugen, og hun er fast besluttet på at komme videre.

– Jeg prøver at tage en dag ad gangen, og jeg forsøger at lave alt muligt, så jeg ikke sidder og tænker hele tiden. Samtalerne med psykologen hjælper lidt, men der er meget at tale om, så derfor tager det nok lang tid, før jeg bliver okay igen, lyder det ærligt fra Simona.

Tæsk af ekskæreste

Simona fortalte tidligere i år til Realityportalen, at forholdet mellem hende og ‘Fristet’-deltageren Arik Twena var gået i stykker. Efterfølgende fik realitydeltageren en ny kæreste, men det forhold var slet ikke godt for hende.

– Jeg så en fyr et kort øjeblik, som bukkede to af mine ribben og slog mig. Jeg ville så droppe ham, men han ville ikke acceptere, at jeg ikke ville ham, siger Simona, der fortæller, at en række personer flere gange forsøgte at bryde ind i hendes lejlighed efterfølgende, fordi de ville have fat i hende, og at hun derfor blev smidt ud af sin lejlighed.

Ekskæresten er ifølge Simona blevet anmeldt til politiet, men hun har endnu intet hørt omkring sagen. Realitydeltageren har fået en ny lejlighed, efter hun blev smidt ud.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

