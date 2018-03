For Anne Mette og Tomas er et farvel i X Factor ikke et farvel til musikken. Ambitionerne er højere end før.

København. Thomas Blachman var bødlen, der måtte sende sin egen gruppe, ægteparret Anne Mette og Tomas, ud af X Factor.

Men der er ikke andet end taknemmelighed at spore over for mentoren og dommeren, da parret bagefter sætter ord på oplevelsen.

- Det er okay, han sender os hjem, for han skal jo sende nogen hjem, siger parret.

Det var anden gang, de var i farezonen, og det hjalp dem tættere på en afklaring, da det stod klart, at X Factor-eventyret var slut.

- Vi har jo prøvet at stå i farezonen en gang før, og vi føler virkelig, vi har leveret en rigtig god indsats, og vi er virkelig stolte af vores sang. Vi har leveret det bedste, vi kunne, siger Anne Mette efter showet og bliver bakket op af sin mand.

- Jeg er afklaret, men superærgerlig. Da vi var i New York lige inden workshoppen, smed jeg en mønt i en brønd. Det har jeg ikke fortalt Anne Mette om. Men der ønskede jeg, at vi ville gå hele vejen til finalen.

- Det ville vi jo gerne have været, så det er ikke fordi, det er fedt at komme hjem på den måde. Men vi har jo et vidunderligt liv, som vi skal tilbage til lidt tidligere end planlagt, siger Tomas.

Parret har fået blod på tanden af at være med i showet, og det betyder, at musikken skal opprioriteres, når de igen vender tilbage til hverdagen.

- Jeg tror, vi skal til at kæmpe lidt mere. Nu har musikken jo ligget lidt i dvale i nogle år, fordi vi har arbejdet, så nu skal vi bevidst vælge musikken til og gøre noget ved det, siger Anne Mette.

Det er Tomas enig i.

- Ja, det har faktisk givet os nogle kunstneriske ambitioner at være med. Vi startede med at tænke, at vi gerne ville ud at spille efter det her, noget af det Blachman kalder røvballe-musik, men nu har vi fået ambitioner.

- Blachman har fået nogle rigtig gode lyde ud af os, og vi skal finde nogen, der kan hjælpe os med at udforske dem, siger han.

Næste uge skal endnu en deltager sendes hjem i X Factor.

/ritzau/