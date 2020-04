Efter "Borgens" massive succes er mange af skuespillerne blevet store stjerner med propfyldte kalendere.

Da Adam Price i 2013 kunne se det allersidste afsnit af "Borgen" løbe over skærmen på DR1 efter tre sæsoner, var det både med en grad af vemod og afklaring.

For selv om han var indstillet på, at det var slut, kunne manuskriptforfatteren alligevel sagtens se, hvordan man senere ville kunne videreudvikle historien om den kvindelige toppolitiker Birgitte Nyborg, der bliver spillet af Sidse Babett Knudsen.

Nu er Adam Price igen gået til tasterne, for DR har nemlig sagt ja til en fjerde sæson af den populære tv-serie, der altså kommer til at foregå knap ti år efter, det sidste afsnit blev sendt.

- Dengang vi forlod "Borgen" havde vi kun lavet tre sæsoner. For DR er to sæsoner af en serie måske normalt, men tre sæsoner er usædvanligt og noget, som man kun får lov til, hvis det virkelig er blevet en succes, siger Adam Price.

- Så det var fint at stoppe dengang, men vi snakkede om, at det kunne være sjovt at genbesøge den og det univers, fordi den havde betydet så meget for os alle sammen. Men vi skulle have den rigtige historie, og der skulle være sket noget med karaktererne, forklarer han.

Det er vigtigt for ham ikke bare at fortsætte, hvor serien slap dengang.

- Det er på ingen måde "bare" en ny sæson af "Borgen". Der kommer et helt nyt politisk drama i nogle velkendte rammer med nogle karakterer, vi forhåbentlig glæder os til at gense, men de er også blevet nogle andre mennesker, forklarer han.

"Borgen" blev grundet sin store popularitet i sin tid springbrættet til udlandet for blandt andre Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen og Pilou Asbæk.

Om sidstnævnte også vil være på rollelisten i den nye sæson, vil Adam Price endnu ikke afsløre.

- Lad os se, hvad der sker. Mange af "Borgens" skønne karakterer er jo gået hen og blevet store stjerner, så det er svært at samle dem, erkender Adam Price.

Også Søren Malling og Peter Mygind, der var på rollelisten i serien, arbejder meget i udlandet.

- Vi ved med sikkerhed, at vi har Sidse Babett Knudsen og Birgitte Hjort Sørensen, men jeg kan dog godt love, at vi kommer til at se flere af de velkendte karakterer fra "Borgen", der har flyttet sig, siger manuskriptforfatteren.

Han kan mærke, at det er en helt ny verden, han skal beskrive, i forhold til da han skrev manuskriptet til sæson 1 for mere end 10 år siden - både politisk og journalistisk.

- Der er jo sket enormt meget, både den nationale og den internationale dialog er en helt anden. Dengang skrev vi en serie om en verden, hvor vi typisk fik vores nyheder gennem flow-tv. Det lyder jo helt vildt i dag.

- Groft sagt satte vi nok en anden lid til politikerne og til det, der blev formidlet i nyhederne, end vi gør i dag, siger han.

"Borgen" vender efter planen tilbage til tv-skærmene på DR1 i 2022. Efterfølgende vil den kunne ses i hele verden på Netflix.

