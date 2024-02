Kendisparret Adam Price og Katherine Diez er gået fra hinanden.

Det skriver Price på Instagram lørdag aften.

»Vi har truffet den sorgfulde og vanskelige beslutning at tage afsked med hinanden og skilles i kærlighed. Katherine har aldrig oplevet en hårdere tid i sit liv end disse de seneste uger. De har givet hende anledning til uendelig megen selvbebrejdelse og refleksion. Hun har brug for at nulstille, hele og bygge sig selv op, og det er en vej, hun med sorg har indset, hun må gå alene,« skriver han.

Katherine Diez har de seneste uger været i massiv modvind efter hun er blevet anklaget for at have plagieret en stor del af sine tekster til blandt andet Berlingske og ELLE.

»En mediestorm på det niveau, som Katherine har oplevet, er noget af det mest ødelæggende og angstfremkaldende, man kan forestille sig,« skriver Price i opslaget.

De to har dannet par siden sommeren 2022 og bor sammen i Prices villalejlighed i Hellerup.

Diez selv har ikke lavet noget opslag på Instagram om bruddet.

Adam Price har slået muligheden for at kommentere opslaget på Instagram fra.

Sagen om Katherine Diez begyndte, da mediet Kulturmonitor skrev, at Diez var anklaget for at plagiere flere af de tekster, som hun har delt på det sociale medie Instagram.

Efterfølgende har Weekendavisen også afsløret, at Diez har plagieret i flere af sine opslag på Instagram.

Ifølge Diez var årsagen blandt andet, at hun har haft 'en uansvarlig, sløset, usystematisk arbejdsmetode, som har medført en række fejl', som hun 'dybt beklager'.

På den baggrund valgte medicinalvirksomheden MSD Danmark, at stoppe samarbejdet med anmelderen.

Tidligere kom det også frem, at Københavns Universitet ikke kan bekræfte den bachelorgrad i litteraturvidenskab, som hun selv angiver på LinkedIn.