»Åh gud, det har jeg slet ikke overvejet.«

Sådan svarede journalist, forfatter og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud, da B.T. spurgte ham ind til hans afsnit i Cillemouses omstridte bog på den røde løber til Echoprisen.

Kritikken har de seneste par uger haglet ned over '#Instagrim', som bogen hedder. B.T. har i den forbindelse spurgt ham, om han fortryder sin medvirken:

»Nej, jeg fortryder ikke, at jeg medvirkede - eller har skrevet noget, som jeg har sagt i så mange foredrag,« siger Abdel Aziz Mahmoud efter en lille tænkepause.

Han mener ikke, at hans medvirken i bogen og kritikken af Cecilie Haugaard har noget med hinanden at gøre, for 'ellers var han nok endt i en shitstorm.'

Hans del åbner med citatet: 'Det er dit autentiske udtryk, der kommer til at give dig succes på den lange bane.' Og selvom han sidder på bogens afsluttende afsnit i det sidste kapitel, mener han, at det skal ses som en selvstændig del:

»Jeg kan stå inde for den del, jeg selv har skrevet. Jeg har aldrig kunnet stå inde for andres udtalelser,« fortæller han og fortsætter:

»Om jeg forstår dem eller ej, ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen kommentar til.«

TV-værterne Abdel Aziz Mahmoud og Sanne Cigale var nomineret i kategorien Årets Forbillede til Echoprisen for deres medvirken i podcasten 'Dato'. Foto: Lasse Lagoni

Abdel Aziz Mahmoud joker sammen med sin 'date' på den røde løber, Sanne Cigale, at: »Og det var den eneste kommentar, han havde. Og så gik han.«

Andre kendte, der har skrevet afsnit til Cecilie Haugaards bog, er debattør Emma Holten, YouTuber Rasmus Brohave, model Philine Roepstorff og Haugaards egen mand, musiker Christopher.

Cecilie Haugaard, der går under navnet Cillemouse på Instagram, har gennem de seneste par uger promoveret sin nye bog, der blandt andet kritiserer den såkaldte 'perfekthedskultur', der hersker på Instagram.

En anklage, der kan klinge en smule hult, når influencerens egen profil selv ser ret perfekt ud med idylliske feriebilleder og dyrt design.

Det har hun modtaget en del kritik for. Som B.T.'s anmelder skriver: »Hykleriet driver ned ad siderne.«

Hør Henrik Qvortrup diskutere 'Cillemouse-gate' i det nye afsnit af B.T.'s podcast Q&CO her: