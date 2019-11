Soon-duoen August Fogh og Andreas Wilson har fundet balancen mellem at være venner og professionelle partnere.

For tre år siden var de to aarhusianske drenge August Fogh og Andreas Wilson - der i dag går under kunstnernavnet Soon - mere eller mindre almindelige drenge.

De var netop gået ud af hver deres gymnasium, kendte knap hinanden og var det, som de selv betegner som nybegyndere inden for musikken.

Men siden da er både deres musikalske evner og venskabet mellem dem vokset, og August Fogh og Andreas Wilson har fuld fart på karrieren og ambitionerne.

Men faktisk startede deres fælles rejse i 2016 ved lidt af en tilfældighed, da den dengang 19-årige August Foghs sang "Forget" blev udvalgt til "Karrierekanonen".

I takt med at begejstringen voksede hos den unge musiker, gjorde hans nerver nemlig det samme.

- Jeg havde det ikke så godt med tanken om, at jeg pludselig skulle ud og spille selv, og der ikke var nogle til at hjælpe mig.

- Så jeg lavede hurtigt et band med nogle af mine bedste venner, som alle spillede musik i forvejen. Jeg manglede bare en, der kunne spille keyboard, fortæller August Fogh.

Og netop her kom Andreas Wilson ind i billedet. Augusts tvillingsøster, Ester, forslog nemlig, at han ringede til hendes gymnasiekammerat Andreas.

- Du var vel lige ved ikke at tage den, fordi du troede, at det var en telefonsælger, griner August Fogh til Andreas Wilson, da de to drenge fortæller om den vigtige telefonsamtale.

Men Andreas Wilson tog telefonen og takkede ja til at være en del af bandet, selv om keyboard langt fra var hans musikalske favoritdisciplin.

Det følgende år udgav drengene en sang på Soundcloud, varmede op for sangerinden Anya og spillede til Spot-festivalen.

Mens resten af bandets medlemmer også havde gang i andre projekter, var de to nye venner mere målrettede.

- Vi kunne følge hinanden mere i, hvor musikken skulle hen. Og vi ville begge virkelig gerne til København og prøve at søge musikdrømmen.

- Det blev vores eventyr. Vi sparede ikke op til at rejse til Sydamerika, vi sparede op, så vi ikke skulle have et job så snart, vi flyttede til København, siger Andreas Wilson.

I efteråret 2017 vinkede de to drenge farvel til resten af bandet og den sikre aarhusianske base for i stedet at sætte kursen mod hovedstaden.

August flyttede ind hos sin storebror, Andreas flyttede mellem flere forskellige lejemål, mens musikdrømmen blev holdt i live i et lille loftrum over brorens lejlighed.

Omgivet af skråvægge, lyskæder og et rødt scenetæppe skabte drengene deres eget studie, som fik tilnavnet "Little Paris".

I det lille studie arbejdede de med musik fra tidlig morgen og frem til klokken 16.00, når ejendommens øvrige beboere krævede ro fra loftrummet.

- Det var fedt med en base og det at have et sted, for der gik lang tid, før vi fik et rigtigt studie, siger August Fogh.

Flytningen til København tvang de to drenge til at finde en balance mellem at være gode venner og samtidig arbejde rigtig seriøst.

- Vi var meget sammen, fordi vi ikke kendte andre. Vi havde ikke nogen venner, der holdt fester hver weekend.

- Vi fandt ud af, at vi er nødt til at være meget åbne over for hinanden. Vi opdagede hurtigt, hvis vi ikke var på samme niveau eller havde fået snakket om de ting, der gik os på, siger Andreas Wilson.

Også makkerparrets forskellige personligheder kom under lup. For mens August Fogh er typen, der gerne vil tale om mange ting, så foretrækker Andreas Wilson at "chille mere i det".

- Jeg skal holde lidt igen, og Andreas skal være mere åben. Det har været en god hjælp for os at se det lidt som et partnerskab, fordi vi indgår kompromisser, siger August Fogh.

Netop bevidstheden om forskellene har hjulpet drengene til at tale om tingene, så de ikke overfører en potentiel dårlig stemning til musikken.

- Man har ikke lyst til at blotte sig, og det er ikke fedt at stå og synge en frase, hvis man ikke ved, om den anden synes, at man er en idiot, siger August Fogh.

- Det er i hvert fald vigtigt, at man er synkroniseret og ved, at man har det godt sammen. Hvis vi har en dårlig dag, og ikke har talt sammen, så kan vi ikke skrive en god sang, tilføjer Andreas Wilson.

I februar skrev drengene under på en kontrakt med Warner Music, og i september udgav de deres første ep. Den er kulminationen på de sidste to års arbejde.

Men det har også haft sin venskabelige pris.

- Vi kunne godt være endnu mere sådan nogle venner, der drak en øl, tog i Tivoli eller sejlede i GoBoat. Men når man er så meget sammen i studiet, så har man ikke et sindssygt behov for at være sammen, når man har fri, forklarer August Fogh.

Selv om drengene ikke har så meget "vennetid" sammen, så peger de på, at både det professionelle samarbejde og venskabet styrker hinanden.

- Det er en symbiose, hvor hver del holder styr på hinanden. Bandet gør, at vi i venskabet bliver nødt til at få talt ud om nogle ting, og venskabet gør, at der er meget mere power og viljestyrke i projektet, siger August Fogh.

Den 9. november kan Soon opleves i Royal Arena, hvor de varmer op for Phlake.

/ritzau/