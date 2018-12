Et af 'Årgang 0'-børnene har fået en ganske særlig tatovering sammen med en ganske særlig person.

At ‘Årgang 0’-børnene er blevet voksne, kan der ikke være tvivl om, men nu viser den søde Emma Josefsen fra Tarm en meget voksen beslutning frem på sin Instagram-profil. Hun har nemlig fået en tatovering, men det er ikke noget, hun har gjort alene. Hun har lagt sig under nålen sammen med sin mormor, og de to har fået matchende tatoveringer, som forestiller to små sammenkoblede hjerter.

'Jeg har verdens sejeste mormor,' skriver hun på sin Instagram efterfulgt af en hjerte emoji. Billedet forestiller tatoveringen, som sidder på Emmas og mormorens underarme.

I kommentarfeltet forklarer Emma, at mormoren ellers hader tatoveringer og er bange for nåle, men tatoveringen var en gave fra Emma til sin mormor i anledning af mormorens og morfarens guldbryllup, så hun kunne ikke så godt sige nej – heldigvis er mormoren vild med tatoveringen, og det samme er Emma.

Emma deltog i ‘Årgang 0’ fra sin fødsel og frem til år 2015, hvor hun efter en periode med begyndende stress holdt en pause, som endte med at blive permanent. Hun vender dog tilbage i et specialafsnit, som sendes efter den kommende og sidste sæson af programmet, afsnittet kommer til at handle om Emmas liv fra start og så indtil nu.

Se billedet på Emmas Instagram her.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

