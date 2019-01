Selvom det er Stephanies fødselsdag i dag, så mener hun ikke, at det er noget særligt.

I år 2000 kom lille Stephanie Singuenza Van der Watt til verden, og i dag fylder ‘Årgang 0’-deltageren 19 år. Sidste år var det en ganske særlig fødselsdag, som man i tirsdagens afsnit af ‘Årgang 0’ kunne se blev fejret med fest og farver. I år bliver det en mere stille og rolig fødselsdag.

»Det føles ikke rigtig som noget specielt. Jeg synes ikke, 19 er noget stort. Dagen skal bruges med Jeff og hans familie. Der skal ikke rigtig ske det store, vi skal et lille smut til Ringsted på en hyggetur, og det er egentlig det,« fortæller Stephanie.

Hun har indtil videre fået én gave i dag, og det var en stribet toilettaske fra Jeff og hans familie, fordi hun manglede en, og så har hun fået en kjole af sin mor. Det er Stephanies første fødselsdag uden et kamerahold i ryggen, og det gør hende ikke noget.

»Det er ret dejlig bare at kunne have den (fødselsdagen, red.) for sig selv,« fastslår hun.

Vokset op med et kamera i ryggen

Danskerne har siden årtusindskiftet kunnet følge Stephanie og hendes familie gennem tykt og tyndt i den populære TV 2-dokumentarserie ‘Årgang 0’

Da første sæson blev sendt i 2001 og skildrede begvienhedernes gang i år 2000, boede Stephanies forældre, Christian og Christina, sammen i Korsør. I tredje sæson blev de skilt, og Stephanie boede skiftevis hos dem begge.

I fjerede sæson havde Stephanie fået lillesøsteren Isabella, og hendes forældre gik til og fra hinanden i løbet af året for til sidst at være helt fra hinanden.

Senere har Stephanie fået fire halvsøskende: Romeo, William og Pelle, som er Christinas sønner, og Tristan, som Christian har med ekskæresten Pia. Christians nye kone, Ditte, har desuden sønnen Simon, der er Stephanies bonusbror.

I dag bor Stephanie sammen med kæresten Jeff hjemme hos hans forældre i Slagelse, hvor hun går på HF.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

Det vidste du ikke om ‘Årgang 0’

‘Årgang 0’-Emma åbner op om exit: Jeg var syg hver gang

Nu er det endegyldigt slut med ‘Årgang 0