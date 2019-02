Det er en stor dag for 'Årgang 0'-stjernen, der i dag kan fejre sin 19 års fødselsdag.

I år 2000 kom lille Rachel Ellebye til verden, og i dag fylder ‘Årgang 0’-deltageren 19 år.

Siden hun blev født, har vi fulgt med i Rachels liv på skærmen i det populære TV 2-programmet, men på tirsdag bliver det sidste gang, der ruller et afsnit med de tre stjerner, Christian, Stephanie og Rachel, over skærmen. ‘Årgang 0’-stjernerne er nemlig blevet voksne, hvilket betyder, at de nu skal til at leve et liv helt uden kameraer i ryggen.



Som vi kunne se i denne omgang af ‘Årgang 0’, fejrede Rachel sidste år sin 18 års fødselsdag på en CISV-lejr på Island, og også i år skal noget af fødselsdagen tilbringes udenlands:

»Jeg startede allerede min fødselsdagsfejring i går med at tage på Bertels Salon med mine veninder fra kostskolen; Maggie, Emma, Alice, Ronja, Anna, Sophia, Laura og Anne Sofie, for at spise cheesecake. I dag har jeg undervisning indtil klokken 14, og så rejser jeg i aften til Berlin med Eirik (Rachels kæreste red.), hvor vi skal være indtil tirsdag,« fortæller en glad Rachel til Realityportalen.dk.

»Jeg har ikke fået så mange gaver endnu, da jeg ikke har været hjemme endnu. Men jeg ønsker mig virkelig ikke særligt meget, da jeg virkelig er dårlig til at ønske mig noget. Af Eirik kunne jeg dog nok godt ønske mig en DKNY-parfume,« forklarer Rachel, da hun bliver spurgt ind til sine gaver.

Rachel har ikke planlagt nogen fødselsdagsfejring med familien, da den helt store fejring skal holdes til maj, hvor hun bliver student.

Se sidste afsnit af ‘Årgang 0’ på tirsdag klokken 20.00 på TV 2.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Relaityportalen.dk