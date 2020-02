'Årgang 0'-stjernen har på kort tid taget en stor beslutning.

Til nu har februar været en måned med meget stress for ‘Årgang 0’-stjernen Mathilde Beuschau, der indså, at hendes plan ikke var helt så god, som hun først havde tænkt. Hun har til nu boet i sin egen studielejlighed, som hun om kort tid skal være ude af, sammen med sin tætte barndomsveninde Laura.

Veninderne ventede på, at de kunne flytte sammen i en anden lejlighed i Valby, som Lauras forældre har købt. Men efter at have boet sammen i to og en halv måned i Mathildes 1-værelses lejlighed, tog tingene en drejning.

'Laura og jeg havde et skænderi, som gjorde, at Laura flyttede ud, og derefter snakkede vi ikke sammen i to uger. Det fik os til at blive enige om, at det måske ville ødelægge vores venskab, hvis vi fortsatte med at bo sammen,' siger Mathilde til Realityportalen.

Mathilde har altid drømt om at bo i Sydhavnen, og nu har hun fundet en lejlighed med netop den placering, som hun skal bo i sammen med sin bedste ven fra folkeskolen. De flytter ind fra 1. marts. Laura flytter derfor alene ind i forældrekøbet. 'Vi er stadig bedste veninder. Vi fandt bare ud af på den hårde måde, at vi ikke skal bo sammen. Vi vægter vores venskab, og det vil helt klart ødelægge noget, hvis vi vælger at bo sammen,' siger hun.

Ventede begge på undskyld

Skænderiet skyldtes nogle misforståelser, der opstod mellem dem på en bytur. 'Jeg tror, at jeg overreagerede en lille smule. Vi begge var lidt fulde, og der blev sagt nogle ting, som ikke skulle siges. Jeg kan næsten ikke huske, hvad vi kom op at skændes om, det var en meget lille, ligegyldig ting. Men det endte ud i kaos, hvor vi begge to gik i mange dage og ventede på, at den anden ville ringe og sige undskyld.'

Selvom de alligevel ikke skal bo sammen, kommer de til at tilbringe en masse tid sammen, for de er stadig lige så gode veninder, som de var før skænderiet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk