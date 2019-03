Foruden to uger i et studie på Ibiza får årets vinder af "X Factor" mulighed for at spille festivalkoncert.

Når vinderen af "X Factor" er fundet den 12. april, venter der ikke bare et trofæ, men også en præmie, der forhåbentlig kan være med til at sparke karrieren i gang.

Vinderen får nemlig to uger til at lave musik i Sonic Vista Studio på Ibiza, som blandt andre Lady Gaga har arbejdet i.

Derudover er der traditionen tro en pladekontrakt med Sony på højkant.

Men som noget helt nyt er X Factor-vinderen - uanset hvem det bliver - allerede nu booket til at give koncert på årets Smukfest i august.

- Der er ingen tvivl om, at det er en præmie, som vi er stolte af. Det er første gang nogensinde, at vinderen af "X Factor" kommer til Ibiza og indspiller i det legendariske studie Sonic Vista, ligesom det også bliver første gang, at vinderen står på scenen ved en af Danmarks mest populære musikfestivaler, siger underholdningsredaktør på TV2, Dorte Borregaard, i en pressemeddelelse.

Fredag aften bliver de såkaldte liveshows sparket i gang i "X Factor", og her skal de ni deltagere kæmpe om seernes og dommernes gunst.

Bookmakerne har et godt øje til den 16-årige Benjamin Rosenbohm, der har Lars Ankerstjerne som mentor, men også den 23-årige Kristian Kjærlund har ifølge oddssætterne gode kort på hånden til en sejr.

Showet sendes fredag aften klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/