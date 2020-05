Opgøret står mellem Blachmans tre solister og Ankerstjernes eneste tilbageværende gruppe, Smokey Eyes.

Efter to måneders coronapause er det i weekenden, at vinderen af "X Factor" anno 2020 skal findes mellem Thomas Blachmans unge solister, Emil Wismann, Mathilde Caffey og Alma Agger, og Ankerstjernes gruppe, Smokey Eyes.

Foruden titlen og æren venter der også vinderen en pladekontrakt med Sony Music.

Det afslører TV2 nu.

Vinderen skal i samarbejde med et skræddersyet team skrive og indspille en ep og lave en musikvideo til den første udgivelse på ep'en.

Derudover vil vinderen modtage udstyr til et professionelt hjemmestudie, som gør det muligt at indspille sin helt egen musik, som mange artister allerede gør det herhjemme.

Årets X Factor-finale strækker sig over to dage, og på fredag finder første del sted.

Der skal deltagerne på scenen to gange hver. Først med en sang, som deres dommer har valgt, og derefter en sammen med en gæstesolist.

Mathilde Caffey skal synge med hjerteknuseren Christopher, og sammen skal de optræde med numrene "Leap of Faith" og "Ghost".

Emil Wismann får selskab af hitgruppen Jung på scenen, hvor de sammen skal synge "Blitz, Baby" og "Jeg skal nok vente".

Storfavoritten Alma Agger skal synge duet med den fremadstormende sangerinde Jada, og sammen skal de synge sangene "Nudes" og "Lonely".

Den eneste gruppe i årets finale, Smokey Eyes, får singer-songwriteren Hjalmer med på scenen, og sammen skal de fremføre hans hits "Istedgade" og "Verden i farver".

Fredag bliver seernes top tre stemt videre til anden del af finalen næste dag.

Der skal de tre tilbageværende finalister optræde med en fællessang, og så skal de hver især på scenen igen og synge hver deres specialskrevede vindersang.

Herefter er det så op til seerne at bestemme - og stemme - på årets X Factor-vinder.

Men kigger man hos bookmakerne, er der dog ingen tvivl om, hvem der snupper sejren. Thomas Blachmanns unge solist Alma Agger ligger forrest i feltet og har gjort det siden showstart.

Igen i år har den sidste X Factor-dommer, Oh Land, som den eneste dommer ikke nogen af sine deltagere blandt årets finalister.

I sidste fredags semifinale røg Oh Lands sidste sanger, Ilona, ud og gik lige nøjagtig glip af finalen.

Det er første gang i X Factors historie herhjemme, at finalen strækker sig over to dage, men det har man gode erfaringer med i Storbritannien, lød det tidligere på måneden fra TV2.

Årets "X Factor" er den 13. udgave herhjemme, og TV2 har allerede annonceret, at "X Factor" vender tilbage i 2021.

/ritzau/