Efter svimlende 7.000 indsendelser har de flittige dommere hos Comedy Wildlife Photography Awards kåret de sjoveste dyrebilleder fra 2020.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere af de pudsige billeder fra konkurrencen.

I år blev prisuddelingen afholdt online, men det var stadig en festlig affære, hvor dyrelivets komiske stunder blev fejret.

Vinderne er blevet fundet indenfor forskellige kategorier, og der er kåret en overordnet vinder, hvis foto vurderes at stå over resten i både kvalitet og måden, hvorpå det har nået et bedt publikum.

»It's a mocking bird.« Isfuglen har ikke meget tilovers for mennesker og deres regler. Eller måske kan den bare ikke læse. Foto: Sally Lloyd-Jones/CWPA 2020

Dette års overordnede vinder er Mark Fitzpatrick med sit foto af ‘Terry the Turtle’, en havskildpadde, der med en mindre rar gestus lader til at fortælle, hvad han synes om fotografens tilstedeværelse.

»Terry the Turtle flipping the bird.« Vinderbilledet blev taget udfor Australiens kyst ved Great Barrier Reef, som er det største koralrev i verden, hvis biodiversitet er truet af klimaforandringer. Foto: Mark Fitzpatrick//CWPA 2020

»Det har været fantastisk at se reaktionen på mit foto af ‘Terry the Turtle flipping the bird’ med Terry, der får folk til at grine, selvom det har været et svært år for mange, og spreder et vigtigt budskab om naturbevarelse,« fortæller vinder Mark Fitzpatrick i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

»Forhåbentlig kan ‘Terry the Turtle’ anspore flere mennesker til at bruge et øjeblik på at reflektere over, hvor meget vores utrolige dyreliv er afhængig af os, og hvad vi kan gøre for at hjælpe.«

»I had to stay late at work.« Denne sydlige søelefants søforklaringer imponerer tydeligvis ikke hans mage. Foto: Luis Burgueño/CWPA 2020

