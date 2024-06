Der er ikke flere partoutbilletter til dette års Roskilde Festival og kun få billetter til onsdag og torsdag.

Roskilde Festival kan fredag melde udsolgt af partoutbilletter til årets festival. Der er stadig få billetter til onsdag og torsdag, mens billetter til fredag og lørdag er udsolgt, lyder det i en pressemeddelelse.

Festivalen opfordrer til, at man bliver frivillig på festivalen, hvis ikke man har nået at købe en billet. Vil man forsøge at købe en billet af en anden privatperson, skal man bruge TicketMaster og dennes ordning om gensalg.

Roskilde Festival finder i år sted fra den 29. juni til den 6. juli. Musikken på festivalpladsen begynder onsdag den 3. juli og varer frem til lørdag den 6. juli.

Der er 80.000 partoutbilletter, mens der er 20.000 endagsbilletter, fordelt ud over de fire musikdage. Der er omkring 30.000 frivillige.

En partoutbillet koster 2400 kroner, mens en endagsbillet koster 1200 kroner.

Blandt årets hovednavne er 21 Savage, Doja Cat, Foo Fighters og Skrillex.

Den første Roskilde Festival blev afholdt i 1971. På grund af aflysninger i 2020 og 2021 er dette års festival nummer 52 i rækken. Aflysningerne skete som følge af restriktionerne i forbindelse med coronapandemien.

Roskilde Festival er Nordeuropas største festival med omkring 130.000 deltagere.

Festivalområdet er på cirka 2.500.000 kvadratmeter. Det svarer til cirka 350 fodboldbaner. Selve festivalpladsen er på cirka 420.000 kvadratmeter.

Festivalområdet dækker over det område, hvor deltagerne bor i telt samt festivalpladsen, hvor scenerne er.

Onsdag åbnes den ikoniske hovedscene, Orange Scene, af et dansk band. I år er det rapperen Lamin, som har fået den tjans.

/ritzau/