I årets finale af "Den store bagedyst" skulle deltagerne hylde inspirationskilder og vise deres drøm i en kage. Terese Sau Hansen vandt med Kvium-mesterværk.

Vinderen af "Den store bagedyst" 2023 er Terese Sau Hansen.

Bagebraget stod mellem hende, højskolelærer Christina Norre og projektleder Tharsiny "Thas" Thanendran. Men det var horsensianeren, som dommerne, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, kårede som vinder.

- Jeg åndede lettet op og lod tårerne løbe. Det var virkelig en stor lettelse og et stort øjeblik, fortæller Terese Sau Hansen.

Alle tre deltagere lå helt tæt inden programmets tredje udfordring - mesterværket. Her skulle de lave en kage, hvor man tydeligt kunne se deres store drøm.

- Drømmen var jeg ikke særligt meget i tvivl om, da jeg gerne vil have kunsten med ind i programmet, siger den 28-årige amatørbager.

Det har igennem bagekonkurrencen været et fokus for Terese Sau Hansen at bringe kunsten ned på et spiseligt niveau og vise, at den er for alle.

Selv bruger kageentusiasten kunsten som en mulighed for at tænke tanker, som nødvendigvis ikke vil opstå af sig selv i dagligdagen.

- Kunsten giver også anledning til at snakke om nogle ting, som kan være svære. Det kunne for eksempel være emner, som billedkunstneren Michael Kvium bringer op - som dualiteten mellem liv og død samt det smukke og det grimme, forklarer Terese Sau Hansen og tilføjer:

- Lige siden jeg gik i folkeskole, har jeg været helt vildt stor fan af Michael Kvium. Det har været en drøm i mange år at eje noget af hans kunst, forklarer hun.

Drømmen, som hun skulle lave til et kagemesterværk i finaleafsnittet, blev derfor symboliseret ved at lave kagepynt, som lignede særlige kendetegn for nogle af Michael Kviums værker - røde pølser og citroner.

Årets finale startede med en udfordring, hvor deltagerne skulle hylde en person, som de får inspiration fra. Her valgte Terese Sau Hansen at lave en kirsebærkage inspireret af den ukrainske kagekunstner Dinara Kasko.

I den hemmelige udfordring skulle deltagerne efterligne en kage af Markus Grigo.

Udfordringerne passede lige til Terese Sau Hansen, der trods en sidsteplads i den hemmelige udfordring sluttede på toppen af vinderpodiet.

Sejren kan hun markere med et trofæ i akryl, og med sig tager hun også en ny indsigt i sig selv.

- Det har ændret min måde at tænke, i forhold til hvordan jeg er i pressede situationer og sociale relationer, forklarer amatørbageren.

Efter programmet havde amatørbageren brug for en kagepause, hvor der ikke skulle tænkes kreative idéer - og hvor der ikke skulle ryddes op efter diverse projekter.

- Jeg fik øjeblikkeligt influenza, da programmet var færdigt, fordi min krop bare var træt, fortæller Terese Sau Hansen og fortsætter:

- Men nu føler jeg mig klar igen - også til at udvikle flere sjove kager.

Til daglig arbejder Terese Sau Hansen som kommunikationsmedarbejder og projektleder på kunstmuseet Trapholt i Kolding, mens hun deler sine kager på blandt andet Instagram.

- Jeg er enormt glad for mit arbejde, så jeg er der, så længe jeg kan overskue begge dele, siger Terese Sau Hansen.

- Jeg kunne godt tænke mig at forene kunst og kage, som jeg også har gjort i programmet. Så hvis det er noget, man kan udvikle mere på, vil jeg prøve det, tilføjer hun.

Terese Sau Hansen løb altså med trofæet i sæson 12 på Clausholm Slot nær Randers.

DR søger allerede nu bageglade amatører, der har lyst til at vise sit bagværk frem og kæmpe om vindertitlen næste år.

/ritzau/