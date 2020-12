Tredje gang var bestemt ikke lykkens gang for Sara Bro, som nu er ude af "Vild med dans".

Kvartfinalen blev endestationen for DR-værten Sara Bro og hendes partner, Morten Kjeldgaard, i årets udgave af "Vild med dans".

Parret røg ud efter omdans mod skuespilleren Albert Rosin Harson og hans partner, Jenna Bagge, og misser dermed semifinalen næste uge til stor bedrøvelse.

- Det er trist og ærgerligt. Vi havde håbet, at vi fik lov at gå videre, siger Sara Bro.

- Men det er dejligt at slutte på en dans, som jeg er megastolt af, og som jeg virkelig følte var dejlig at danse, lyder det dog fra den 46-årige radiovært.

Det blev til ti intense uger i "Vild med dans", så når nu den ikke længere står på dansetræning og alt det udenomsliggende, som også tager meget opmærksomhed, er der tid at være mere sammen med familien igen.

- Min datter græd i denne her uge og sagde: "Mor, du har slet ikke tid til at være sammen med mig". Det gjorde ondt, fortæller Sara Bro.

Morten Kjeldgaard ser også frem til at julehygge med dem, som han ikke har tilbragt meget tid med de forgangne måneder.

- Jeg har tid til endelig at få set mit gudbarn og nogle andre mennesker, som jeg føler, jeg ikke har set i lang tid. Specielt min kæreste, siger Morten Kjeldgaard og kigger over på kæresten Frederik Haun, som trofast har siddet med i studiet.

- Jeg tør næsten ikke at gå op til ham, for han er sikkert sur over, jeg er ikke gået videre til finalen, joker Morten Kjeldgaard.

- Ej, jeg tænker, at han er glad og stolt, lyder det fra danseren.

Det var tredje gang, at parret var i omdans, men denne gang fik de altså ikke overbevist seerne om at sende sms-stemmer i deres retning.

Det er Morten Kjeldgaards niende sæson af "Vild med dans", og han har aldrig oplevet en så svingende sæson som denne.

- Vi har ikke kunnet forudsige noget. Nogle af de andre par er ligesom gået naturligt videre. Vi har haft det sådan: "Bliver det en dreng eller en pige? Skal vi i omdans, eller skal vi ikke i omdans?", fortæller han.

Sara Bro har fulgt med i "Vild med dans", siden programmet fik premiere helt tilbage i 2005.

Det har været en årtier lang drøm for hende selv at gå på gulvet i dansedysten, og i programmets 17. sæson gik drømmen endelig i opfyldelse.

- Det har været meget vildere, end jeg havde forventet - endnu mere sindssygt, fortæller hun begejstret.

Det har krævet godkendelse på alle relevante niveauer i DR, for at Sara Bro, som er ansat hos konkurrenten, måtte være med i "Vild med dans".

Det har betydet så meget for hende, at hun har droslet ned for arbejdet for at hellige sig konkurrencen.

- Det har været så vildt at være med. På trods af corona har det været sindssygt at mærke sammenholdet og mærke, hvordan alle bare knokler hårdt for at lære dansene, siger hun og fortsætter:

- Det mest sindssyge har været, at dommerne har forstået, hvad vi gerne ville udtrykke i vores koreografier.

Med Sara Bro og Morten Kjeldgaard ude af "Vild med dans" venter semifinalen for de fire tilbageværende par næste lørdag.

Det kan ses på TV2 fra klokken 20:35.

/ritzau/