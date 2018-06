Kokain bliver ledt ud i floderne via spildevandet, og det går ud over dyrelivet.

Stoffer er ulovlige og skadelige for mennesker. Alligevel findes der rundt omkring i Europa høje koncentrationer af eksempelvis kokain i floderne, hvilket kan få negative konsekvenser for dyrelivet i vandet.

Det skriver Nationalgeographic.com ifølge Videnskab.dk.

Stofferne bliver ledt ud i floderne via spildevandet, og især Themsen i London viser høje koncentrationer af kokain, hvilket påvirker ålene i vandet negativt, lyder konklusionen i et nyt studie, der er udgivet i Science of the Total Environment.

Forskere fra University of Naples Frederico II, Italien, har undersøgt kokains effekt på ål over en periode på 50 dage.

Resultaterne viser, at stofferne blandt andet hæver niveauet af stresshormonet kortisol hos ålene, hvilket kan ødelægge deres evne til at optage fedt.

Uden en ordentlig fedtoptagelse, kan ålene ikke foretage de lange rejser til deres ynglesteder, hvor de formerer sig.

Derudover øger kokain stoffet dopamin hos ålene, hvilket kan stoppe deres seksuelle modningsproces.

De skadelige effekter på ål kan undgås, hvis vi er mere opmærksomme på udledningen af spildevandet - eller hvis folk stopper med at tage ulovlige stoffer, forklarer Anna Capaldo, der er biolog og hovedforfatter til studiet.

Flere forskere er begejstrede for det nye studie, men der er dog ikke enighed om, hvordan man skal løse problemet med flodforurening.

»Der er intet, der tyder på, at øget lovgivning hjælper«, siger eksempelvis Daniel Snow, der er leder af et vandlaboratorie på Uniiversity of Nebraska, USA, til Nationalgeographic.com.

