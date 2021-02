Prins Philip, der er gift med dronning Elizabeth, blev indlagt for en sikkerheds skyld tirsdag i sidste uge.

Den 99-årige, britiske prins Philip har tilbragt i alt syv nætter på et hospital i London, efter at han blev indlagt tirsdag i sidste uge.

Prinsen, der er gift med dronning Elizabeth, blev indlagt for en sikkerheds skyld om aftenen tirsdag den 16. februar. Det skete på opfordring fra den kongelige huslæge, efter at prinsen havde følt sig sløj.

Oprindeligt lød meldingen fra det britiske kongehus, at prinsen ville være indlagt i nogle dage. Det er nu foreløbigt blevet til en uge.

Både prins Philip og dronning Elizabeth har fået første vaccinestik mod coronavirus. Prinsens indlæggelse skulle da heller ikke være coronarelateret.

Prins William, der er søn af prins Charles, meddelte mandag, at prins Philip er "o.k., og at familien holder øje med ham".

Prins Charles er dronning Elizabeths ældste søn og nummer et i den britiske tronfølge. Prins William er nummer to.

I slutningen af 2019 blev prins Philip også indlagt på King Edward VII-hospitalet i London. Han blev udskrevet efter nogle dage.

Prins Philips indlæggelse er faldet sammen med en ny udmelding fra prins Harry og hustruen Meghan. De to meddelte fredag, at de officielt trækker sig fra alle deres forpligtelser i den britiske kongefamilie.

Parret, der har titel af hertug og hertuginde af Sussex, chokerede sidste år kongefamilien ved at meddele, at de havde planer om at trække sig.

36-årige Harry og 39-årige Meghan er flyttet til det sydlige Californien for at leve et mere uafhængigt liv og for at undslippe den britiske presse.

/ritzau/Reuters