Musiker og producer David Foster og sangerinden Katharine McPhee skal til at varme stemmerne op til vuggeviser og godnatsange.

71-årige David Foster og hans 35 år yngre kone er nemlig blevet forældre til parrets første fælles barn, en lille dreng.

Det bekræfter Katharine McPhees repræsentant over for det amerikanske magasin People.

- Både mor, far og søn har det fantastisk, lyder meldingen om den celebre familieforøgelse.

Mens det er første gang, at 36-årige Katharine McPhee er blevet mor, så er hendes ægtemand langt mere rutineret udi forældrerollen.

David Foster er i forvejen far til fem døtre, hvoraf den ældste er 50 år.

David Foster mødte sin 35 år yngre hustru tilbage i 2006, da hun deltog i sangkonkurrencen "American Idol", hvor han var dommer og coach.

Han producerede Katharine McPhees første single, som var en fortolkning af klassikeren "Somewhere Over The Rainbow".

Efter programmet bevarede de venskabet, og der gik adskillige år, inden Katharine McPhee og David Foster blev et par.

De bekræftede forholdet i 2018 og giftede sig året efter.

Ægteskabet er Katharine McPhees andet og David Fosters femte.

David Foster spillede piano til Katharine McPhees første bryllup, da hun i 2008 blev gift med skuespilleren Nick Cokas.

/ritzau/