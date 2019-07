Sommetider kan det være lidt af en mysterium, hvad det egentlig er, kvinder kigger efter, når de leder efter en mand. En ny undersøgelse kortlægger dog en række egenskaber, som især vægtes højt hos det kvindelige køn.

Undersøgelsen omfatter mere end 64.000 adspurgte i 180 lande, primært kvinder fra 18-29 år, skriver New York Post.

Dykker vi ved ned undersøgelsens indhold, viser det sig, at venlighed topper listen over egenskaber, som kvinder synes er det absolut vigtigste hos en mand.

På andenpladsen finder man 'støtte', det vil sige, at manden ifølge kvinderne skal være i stand til at bakke op og give støtte i hverdagen.

Dernæst følger intelligens på tredjepladsen, uddannelsesniveau på fjerdepladsen, og på femtepladsen finder vi selvtillid.

Det er altså ikke store muskler og et veltrimmet skæg, som mange måske går rundt og tror, er det vigtigste, når kvinder leder efter deres bedre halvdel.

Udseende er dog ikke helt ligegyldigt. 90 pct. af kvinderne ønsker en partner, der er højere end dem selv. Også et attraktivt smil og øjne er nogle af de mest fysiske karakteristika, kvinder lægger vægt på.

Samme religiøse overbevisning samt en god økonomi lader også til at være vigtige faktorer for kvinderne. Sidstnævnte gælder især for kvinder fra Japan, Mexico og Colombia, der drømmer om at blive gift med en rig mand.